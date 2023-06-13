Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu Hokey’de İstanbul Arnavutköy Şeyh Şamil Ortaokulu’nu Okul Sporları Hokey Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası finallerinde 2-1 lik skorla yenerek Türkiye Şampiyonasına 3 puanla başladı.

Maça tutuk başlayan Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu 1-0 geriye düştü. Ardından 2. periyotta Hülya Nur Pak’ın penaltı ve kornerden attığı 2 gol ile 2-1 öne geçen Menteşe temsilcisi skoru maçın sonuna kadar koruyarak Kırklareli’nde ki Türkiye Şampiyonası Finallerine 3 puan ile başladı.

Hokey takım Antrenör Serkan Şen” Burada favori değiliz. Bir sürpriz yapabilir miyiz diye mücadelemize devam edeceğiz, Muğla Hokeyi her kategoride iddialıdır eksik oyuncularla gelsek te sporcularımız her zaman Muğla için saha da adeta savaşıp maçları kazanmasını biliyorlar “ diye konuştu.