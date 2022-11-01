Türkiye Hokey 2022-2023 sezonu Hokey kadınlar salon 1. Lig maçları Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Menteşe Spor Salonu’nda başladı.

Türkiye Hokey 2022-2023 sezonu Hokey kadınlar salon 1. Lig maçları Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Menteşe Spor Salonu’nda başladı.

01 - 04 Kasım 2022 tarihlerinde oynanacak 1. Lig’de Muğla ili temsilcisi Kaltun Madran Su Ege Yıldızları GSK olmak üzere, Haydarpaşa SK, Nizip H.E.M. SK, Beyoğlu İç Mimarlık Uğur Okulları SK, Bolu Gençlik Merkezi SK, Fatsa Hokey SK, Acıpayam Belediyespor ve Hisar GSK toplam 8 takım mücadele ediyor.

Dört gün sürecek ligde maçlar 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 saatlerinde oynanacak.