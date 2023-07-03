Bu yıl 11’incisi düzenlenen Hoçuvan yayla festivali yoğun ilgi gördü.

Ardahan merkeze bağlı Çalabaş Köyü yaylasında geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 11’incisi düzenlenen Hoçuvan Yayla Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in de katıldığı festival Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Festivalde konuşan vali Öner, Birlik beraberliğin önemine değinerek şunları söyledi; ’’Bizim şehrimiz hepimizin bildiği gibi Anadolu’muzun büyük şehirlere en çok göç vermiş illerinden biri. Dışarıda yaşayan hemşerilerimiz memleketlerini unutmamışlar ve buraya karşı heyecanlılar ve buraya olan özlem ve sevgilerini her fırsatta belli ediyorlar. Kurdukları derneklerle, vakıflarla şehirlerini yaşayan gurbetçiler bulundukları şehirlerde düzenledikleri etkinliklerle kültürlerini yaşatmanın gayreti içindeler. Bugün burada kutladığımız yayla şenliğine il dışında yaşayan ve yaz aylarında buraya gelen hemşehrilerimizle bir araya gelme fırsatı bulduğumuz önemli bir etkinlik. Kültürlerin yaşatılması, yayla şenliği sosyal dokusuna uyan etkinliklerle vatandaşlarımızın hayatının zenginleştirilmesi, eğlenceli hale getirilmesi insanların hayatına dokunma adına çok kıymetli. Ben bu festivalin ve ilimizde yapılacak olan diğer şenlik ve festivallerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi, sevgi ve saygının pekişmesine vesile olmasını diliyorum.’’

Daha sonra Vali Öner, beraberindekilerle birlikte yöresel müzikler eşliğinde halay çekti, piknik alanındaki köylere ait stantları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.