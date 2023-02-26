Denizli Büyükşehir Belediyesi Hocalı Soykırımı’nın 31. yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenledi. Hocalı Soykırımı’nı asla unutmayacaklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte iki devlet tek milletiz. Onlar bizim kardeşimiz " dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Hocalı Soykırımı’nın 31. yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenledi. Hocalı Soykırımı’nı asla unutmayacaklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte iki devlet tek milletiz. Onlar bizim kardeşimiz " dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992’de, 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Soykırımı’nın yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi. Tören, Denizli Büyükşehir Belediyesinin Hocalı Soykırımı anısına yaptığı Azerbaycan-Karabağ Parkı’ndaki Hocalı Soykırımı yapısı önünde düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından Hocalı Soykırımı yapısına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu tarafından çalınırken, Hocalı Soykırımı’nı anlatan şiir okundu. Başkan Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada 26 Şubat 1992’de Hocalı’da yaşanan soykırımın sadece bir gün içerisinde gerçekleşmediğini, öncesinde yapılan kuşatma ile Hocalı’nın izole edilerek, açlık ve yoklukla sınandığını vurguladı.

"Yapılan soykırımı unutturmayacağız"

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "26 Şubat’ta birçok silahla, tanklarla, uçaklarla Hocalı’ya gece yapılan saldırı sonucu birçok kardeşimiz, büyüğümüz şehit edilmiştir. Bu cephede göğüs göğüse yapılan bir savaş değil. O katliam, o soykırım ile orada çocuklar, yaşlılar, büyükler, kadınlar, siviller, kardeşlerimiz şehit edildi. Bunun unutulmaması ve haklı davamızda sesimizi kardeş olan aynı milletten olduğumuz Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu göstermek, onlara destek olmak, aynı zamanda yapılan soykırımı unutmamak adına taze ve sıcak tutmak gerekiyor"

"Bizim tek çaremiz bir ve beraber olmaktır"

Hocalı’da yaşanan soykırımda tüm dünyanın gözlerini kapattığını hatırlatan Başkan Osman Zolan, "1992 yılında Hocalı Katliamı olduğunda insan haklarını savunanlar, çağdaşım diyenler, her türlü demokrasiden bahsedenler gözlerini yumarak o katliama müsaade ettiler, engellemediler. Herhangi bir o kurumlardan, kişilerden, devletlerden hiçbir zaman onlara dur diyen olmadı. Özellikle sevgili gençler bunları hiçbir zaman unutmayın. Bosna’da da aynı durum olmuştu. Avrupa’nın göbeğinde bulunan kardeşlerimiz toplu ölümlere terk edildi. Allah’ım inşallah böyle acıların tekrarını bizlere yaşatmasın. Hep hür ve bağımsız olarak, tüm insanlarımızın birbirlerini kardeş olarak bilip yaşamayı Allah’ım nasip etsin" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Zolan ve protokol üyeleri yapıya karanfil bıraktı.