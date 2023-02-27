Keçiören Belediyesi Hocalı Soykırımı’nın 31’inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. İlçedeki Türk Dünyası Kalaba Kent Meydanı’ndaki Hocalı Anıtı önünde gerçekleştirilen programda şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi Hocalı Soykırımı’nın 31’inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. İlçedeki Türk Dünyası Kalaba Kent Meydanı’ndaki Hocalı Anıtı önünde gerçekleştirilen programda şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Anma programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye Azerbaycan Dostluk İş birliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Aygün Attar, ABB Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Saliha Küçüker, Azerbaycan büyükelçiliği ataşeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok anma programında yaptığı konuşmada Hocalı Soykırımı’nın acısını hala derinden yaşadıklarını dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün iki hüznü, iki acıyı bir anıyor ve yaşıyoruz. Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir. Bizler Hocalı soykırımına şahit olunca, o zamanı ve tarihi yaşayınca insan çok etkileniyor. Ben o zaman Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Genel Sekreter yardımcısıydım. Rahmetli Başbuğ, o dönemde bana bir mektup verdi ve iki arkadaşımızla birlikte Azerbaycan’a gittik. Elçi Bey’e bu mektubu ilettik. Daha sonra Halk Cephesi’ne gittik ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin de üzerine düşeni yaptığını gördük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlığını ilan eden Türk Cumhuriyetlerimiz için diyor ki, ‘Bir gün komşumuz olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılacak, dini bir, dili bir, soyu bir, kökü bir olan kardeşlerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti devleti buna hazırlıklı olmalıdır.’ Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılmış, dağılmanın ardından da yeni devletler bağımsızlığını ilan etmiştir. Buradan baktığımızda 90’lı yıllar Sovyetler Birliği’nin dağılması dünyayı yeni bir ekonomik, coğrafi ve sosyolojik düzenle karşı karşıya bırakmıştır. Türkiye ile kardeşlerinin karayolu ve hava yolu bağlantısının olmaması için Ermenistan Karabağ’da soykırım yapmıştır. O dönem Karabağ soykırımı için mitingler yaptık. 20 bin kişi vardık. Can attık Karabağ’a gitmek için. Karabağ zaferimizde de bu sevinci yaşadık. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Hocalı Soykırımı’nda şehit olan asker ve sivilleri rahmetle andığını dile getirerek, Türkiye’de yaşanan depremden dolayı da büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Deprem bölgelerini ziyaret ettiğini de belirten Memmedov, kardeşlik mesajı vererek Türkiye’nin yanında olduklarını ifade etti.