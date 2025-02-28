Kayseri Talas Belediyesi tarafından geçen yıl açılan Şuşa Azerbaycan Evi’nde, Hocalı katliamında hayatını kaybeden soydaşlar için anma programı düzenlendi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ın Yenidoğan Mahallesindeki Azerbaycan Kardeşlik Parkı’nda bulunan Şuşa Azerbaycan Evi’nde gerçekleşen programda Ermeni işgalciler tarafından gerçekleştirilen ‘Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybedenler 33. yılında anıldı.

Programa Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Vasif Gafarov ve Azerbaycan heyeti ile Kayseri protokolü katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okunuşuyla başlayan programda katliamda vefat edenlerle ilgili videonun izlenmesinin ardından konuşan Şuşa Azerbaycan Evi Başkanı Elşan Gambarov, evin açılışı için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Gambarov, katliamın görünmeyen yüzünün ortaya çıktığını belirterek, “Bunu, 44 günlük vatan savunmasından sonra Şuşa’daki ve Hocalı’daki hapishanelerde kayıp olan askerlerimizin, vatandaşlarımızın kemiklerinin tespitiyle gördük.” diye konuştu.

KATLİAM ŞAHİDİ KONUŞTU

Hocalı katliamı şahitlerinden emekli tarih öğretmeni Bayazhanım Nagiyeva, yaşadıklarını anlatarak, “İlham Aliyev, demir yumrukla ve ordumuzla birlikte, ağlayarak çıktığımız toprağa zaferle girdik. Büyük önderden miras kalan bir evladı baba toprağını kurtardı. Bize ilk müjdeyi babasının mezarı başında verdi. Ata vasiyetini yerine getirdi. Her birimiz şehit verdik, 3 şehidimiz var. Birincisini Karabağ'da verdik, ikincisini de Karabağ'da verdik. Kız kardeşim tek evladını bu topraklara şehit verdi, ama bununla birlikte, bu toprağı inşa eden ve koruyan bir kız kardeşim ve oğlum olduğu için hala gurur duyuyorum.” diye konuştu.

“BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZE RAHMET OLSUN”

Daha sonra konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Şuşa Azerbaycan Evi ile ilgili bilgiler vererek, “Ben ev sahibi olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Şuşa Azerbaycan Evi ile ilgili şunu söylemek isterim. Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’nun Talas’tayken başlattığı Azerbaycan Parkı ile Hocalı Anıtı ile ilgili çalışmayı tamamladık. Bu da bizi belediye olarak onurlandıran bir çalışma oldu. Kendisine, emeğe geçen herkese ve Şuşa Azerbaycan Evi yetkililerine teşekkür ediyorum. Tarih Türk devletlerini mazlum, adil devletler olarak, emperyalist güçlerin hışmına uğramakla delillendirmiştir. Cenabı Allah o günleri bir daha göstermesin. Başta Haydar Aliyev olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet olsun.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın’ın ardından kürsüye gelen Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Vasif Gafarov ise, bu soykırımın sadece Azerbaycan halkına karşı değil, tüm insanlığa karşı işlenen bir soykırım olduğunu kaydetti.

“ERMENİSTAN TAZMİNAT ÖDEMELİ”

Gafarov, “Hocalı soykırımı, Ermenilerin yirminci yüzyılda Türk Müslümanlara karşı işlediği soykırımlardan bir diğeridir, ilki değil. Bugün biz muzaffer halkız, muzaffer devletiz, topraklarımızı işgalden kurtardık. Ermenistan'ı yıktık. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden sağladık. Azerbaycan halkı artık muzaffer halktır. Azerbaycan devleti muzaffer bir devlet olarak yaşıyor. Aynı zamanda 33 yıldır Hocalı soykırımını unutmadık, unutturmadık, artık unutmamalıyız. Aynı zamanda Hocalı soykırımının dünya devletleri tarafından tanınması için çabalarımızı sürdürmeli, siyasi ve hukuki bir değerlendirme yapmalıyız. Ermenistan, Hocalı soykırımını işlediği için Azerbaycan'dan özür dilemeli, Azerbaycan’ın maddi ve manevi zararını ödemeli.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program Azerbaycan Kardeşlik Parkı içinde bulunan Hocalı Anıtı’na gül konulmasıyla sona erdi.