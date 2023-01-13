Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde eğitim öğretim faaliyetleri ve yapılan projeleri hakkında bilgi alınarak, akademik başarı takip sistemi ve okulların genel durumu değerlendirildi.

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde eğitim öğretim faaliyetleri ve yapılan projeleri hakkında bilgi alınarak, akademik başarı takip sistemi ve okulların genel durumu değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Hocalar’da okulları ziyaret ederek ilçenin eğitim durumunu değerlendirdi. İlçe ziyaretlerine devam eden İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Fatih Akçil Hocalar’ı ziyaret ederek İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koyuncu’dan ilçedeki okullar hakkında bilgi aldı. Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi Toplantı salonunda yapılan Değerlendirme Toplantısına İl Müdürü Miraç Sünnetci başkanlık etti. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koyuncu, Şube Müdürleri ve Okul Müdürleri katıldı. Değerlendirme toplantısında ilçenin eğitim öğretim faaliyetleri ve yapılan projeleri hakkında bilgi alınarak, akademik başarı takip sistemi ve okulların genel durumu görüşüldü.