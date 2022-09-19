Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, HobiFest’in son gününde de Antalyalıları yalnız bırakmadı. Cam Piramit alanındaki standalrı tek tek gezen Başkan Böcek, onlarca farklı alanda faaliyet gösteren ve katılımlarıyla HobiFest 2022’ye güç veren dernek ve kuküplere teşekkür plaketi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, HobiFest’in son gününde de Antalyalıları yalnız bırakmadı. Cam Piramit alanındaki standalrı tek tek gezen Başkan Böcek, onlarca farklı alanda faaliyet gösteren ve katılımlarıyla HobiFest 2022’ye güç veren dernek ve kuküplere teşekkür plaketi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek hobi festivali yüz binlerce Antalyalının ziyaretiyle sona erdi. Başkan Muhittin Böcek de iki gün süren festival boyunca katılımcıları ve ziyaretçileri yalnız bırakmadı. HobiFest’e bu yıl muhteşem bir katılım olduğunu söyleyen Başkan Böcek Antalyalılara teşekkür etti.

Klasik otomobilleri inceledi

Cam Piramit alanında büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Böcek, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Tüm ziyaretçiler gibi festival çerçevesinde sergilenen klasik otomobiller ve motorları yakından inceleyen Bşkan Böcek, zaman zaman direksiyona geçerek araçlar hakkında bilgi aldı. Başkan Böcek, festival boyunca yoğun ilgi gören okçuluk standında ok attı, langırt oynadı.

“Coşkulu bir festival gerçekleşti”

Bu yıl festivalin hem katılım ve hem ziyaretçi açısından son derece coşkulu olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Festivalimiz iki gün boyunca büyük bir coşkuya ev sahipliği yaptı. Katılımcı sayısı geçen yılların kat kat üstündeydi. 69 kulüp, dernek, vakıf festivalimize gelerek bizleri yalnız bırakmadı. Off road ile ilgili 7 kulüp geldi. Bu son derece önemlidir. Festivaller Antalya’mıza çok yakışıyor. Hobifest’e katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılında da gerekli tüm çalışmaları yaparak, muhteşem festivaller gerçekleştireceğiz “dedi.