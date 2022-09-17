Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek hobi festivali “Hobifest 2022” başladı. Cam Piramit alanında düzenlenen festival bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek hobi festivali “Hobifest 2022” başladı. Cam Piramit alanında düzenlenen festival bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Hobi ve macera tutkunlarını iki gün boyunca bir araya getirecek olan Türkiye’nin ilk ve tek hobi festivali “HobiFest 2022” renkli görüntülere ve anlara sahne oluyor. İki gün sürecek festivalin ilk gününde Cam Piramit alanını dolduran binlerce Antalyalı keyifli saatler yaşadı. Amatör ve profesyonel hobi tutkunları, festivalde yer alan yerel ve ulusal 70’e yakın hobi kulübünün açtığı stantları gezdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin en ilgi çeken yeri her zaman olduğu gibi klasik otomobillerin sergilendiği alan oldu. Eski model arabaları ilgiyle izleyen ve dikkatle inceleyen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi. Cam Piramit içerisinde kurulan stantlarda ise ilgi duydukları hobileri daha da geliştirmek için yetkililerden bilgi alma imkanı bulan Antalyalılar, birçok farklı alanda faaliyet gösteren hobi kulüpleriyle ilgili de bilgi sahibi oldu.

Jandarma arama kurtarma köpekleri gösteri yaptı

Cam Piramit’in dışında ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası’nın verdiği konser festivale renk kattı. Jandarma Arama Kurtarma köpekleri gösterisi ise beğeniyle izlendi. Kendilerine verilen komutları başarıyla yerine getiren jandarma köpekleri festivali ziyaret edenlerin ilgi odağı oldu. Çocuklar gösteri sonrası jandarma köpeklerini sevme ve fotoğraf çektirme şansı buldu. Kangoo Jumps adı verilen zıplayan ayakkabılar ile yapılan dans gösterisi de ilgiyle izlendi.