Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek hobi festivali HobiFest 2022, Antalya’da hafta sonuna renk kattı. İki gün süren festivali her yaştan on binlerce Antalyalı ziyaret etti. Pazar gününü fırsat bilenlerin adete akın ettiği festivalde off-road yarışları nefes kesti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek hobi festivali HobiFest 2022, Antalya’da hafta sonuna renk kattı. İki gün süren festivali her yaştan on binlerce Antalyalı ziyaret etti. Pazar gününü fırsat bilenlerin adete akın ettiği festivalde off-road yarışları nefes kesti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek hobi festivali, katılanları da ziyaret edenleri de mutlu etti. Cam Piramit’in içinde stand açan hobi kulübü ve dernekler kendilerini tanıtma imkanı bulurken, ziyaretçiler de onlarca hobi hakkında bilgi sahibi oldu. Dış mekanda gerçekleşen birbirinden renkli aktivite ve gösteriler ise ilgiyle izlendi.

Ziyaretçi akını

HobiFest’in ikinci günü ziyaretçi akınına uğradı. Pazar gününü fırsat bilen her yaştan Antalyalı festivalin renkli ve heyecanlı etkinlikleriyle keyifli bir hafta sonu yaşadı. Moğalistan Etnik Dans Grubunun sergilediği gösteri ilgiyle izlendi. Hem kostümleri hem de akrobatik figürleriyle dikkat çeken dans grubu Antalyalılara keyifli anlar yaşattı.

Yarışmalar düzenlendi

Son yıllarda giderek popüler olan bisiklet kullanımı ile ilgili bilgi almak isteyenler bisiklet kulüplerinin stantlarını doldurdu. Okçuluk sporuna ilgi duyanlar ve daha önce eline hiç ok almayanlar da festival sayesinde bunu gerçekleştirdi. Yine son yıllarda giderek popüler olan dronelar da festivalde meraklılarını karşıladı. Cam Piramit alanında düzenlenen mangala, ok atma yarışması, drone yarış ve gösterisi, zeka oyunları da çekişmeli anlara sahne oldu.

Off-roadcular nefes kesti

Off-Road özel seyirci etabı gösterisi ilgiyle izlenirken, Rc Off-Road Yarışı, Rc Touring yarışı ve Rc Drift yarışlarında ise heyecan doruğa çıktı. Macera ve hız tutkunlarını bir araya getiren yarışlarda engebeli arazide tüm hünerlerini sergileyen off-roadcular kıyasıya yarıştı. Çamura bulanan araçlar ile önünü bile görmekte zorlanan off-roadcular nefes kesti.