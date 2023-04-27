Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, bin 226 geçerli başvuru arasından 188 hak sahibi belirlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kura sonucu belirlenen hak sahiplerine SMS bildirimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereği kura sonucu hak kazanan başvuru sahiplerinin isim listesinin yayınlanamayacağı ifade edilirken, vatandaşların detaylı bilgi için ’Alo 185’ hattına başvurabilecekleri bildirildi.