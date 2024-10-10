Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kentte yaşayan vatandaşların şehir yaşamının yorucu temposundan uzaklaşarak doğada keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Toroslar ilçesinde hayata geçirdiği Hobi Parkında kış hazırlıkları başladı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Arpaçsakarlar Mahallesi’nde yer alan Hobi Parkında, belediye ekipleri ortak kullanım alanlarında rutin yaptıkları çalışmaların yanı sıra her yaz ve kış mevsimi öncesi parkın yeni sezona hazırlanmasını sağlıyor. 16 bin 600 metrekarelik alanda inşa edilen Hobi Parkındaki mevcut yeşil ve ortak kullanım alanlarında; çim biçme, budama, yabani ot temizliği, ilaçlama, sulama ve bakım hizmetleri tamamladı. Kullanım süresi dolan veya kullanım haklarından feragat eden vatandaşların boşalttıkları kulübüler ise yeni sahipleri için tekrar kullanıma uygun hale getirildi.

"Kıştan önce gerekli hazırlıkları tamamlamak üzereyiz"

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görevli saha kontrol mühendisi Zeliha Mecit, Hobi Parkında ortak kullanım alanlarında yaptıkları bazı sabit çalışmaların bulunduğunu belirterek, ortak kullanım alanlarındaki yeşil alanlarda, çim biçme, budama, ilaçlama gibi bakım hizmetlerini tamamladıklarını kaydetti. Mecit, "Bunları zaten belirli aralıklarla yapıyoruz. Ayrıca bitkilerin teknik özelliklerinden dolayı kıştan önce yoğun bir budama çalışması gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda kullanım haklarından feragat eden vatandaşlarımızın boşaltılan kulübeleri yeniden hak sahiplerine vermeden önce gerekli temizliklerini yapıyoruz. Başta çim biçme ve budama faaliyetleri olmak üzere kıştan önce gerekli hazırlıkları tamamlamak üzereyiz" dedi.

"Daha önce tarlam veya bahçem yoktu"

Hobi Parkında 6 aydır hobi bahçesini kullanan emekli Mehmet Aslan da "Daha önce tarlam veya bahçem yoktu. Doğada yürüyüş yapıyordum. Bu kez doğayı buraya getirdik ve burada uğraşıyorum. Ektiğim ürünler yaz sezonuna yetişti. Salatalık, fasulye, patlıcan, börülce, mısır bunları ektik ve güzel sonuçlar aldık. Kendi el emeğimiz ürünler olduğu için daha mutlu şekilde tükettik. Burada çalışan personel çok değerli ve çok çalışkan. Bir hobi bahçesi ailesi oluşturduk burada. Güzel bir hizmet yapılmış. Herkese de tavsiye ediyorum" diye konuştu.