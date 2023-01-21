Kastamonu’da lise yıllarında merak üzerine terziliği öğrenen kadın, tarihi külliyeDe 15 senedir diktiği yöresel kıyafetleri satarak geçimini sağlıyor.

Kastamonu’da lise yıllarında merak üzerine terziliği öğrenen kadın, tarihi külliyeDe 15 senedir diktiği yöresel kıyafetleri satarak geçimini sağlıyor.

Kastamonu’da yaşayan 40 yaşındaki Esin Bideci’nin lise yıllarında hobi olarak öğrendiği terzilik, 15 yıl önce mesleği oldu. Merak üzerine öğrendiği terzilikte kısa sürede el becerisini geliştiren Bideci, mesleğin ustası oldu. Kastamonu’da bulunan tarihi Yakupağa Külliyesi’nde 1 yıl önce kendi iş yerini açan Esin Bideci, dükkanında kumaşlara şekil veriyor. Öztürk, diktiği yöresel kıyafet ve aksesuarları külliyedeki iş yerinde satıyor. 15 yıldır diktiği kıyafetlerle geçimini sağlayan Öztürk, diktiği yöresel halk oyunları kıyafetleri ile büyük ilgi görüyor.

"Tamamen el uğraşı isteyen bir meslek"

İşini severek yaptığını söyleyen Esin Bideci, "Yaklaşık 15 senedir bu işle meşgulüm. Ama dükkanı 1 yıl önce açtım. Yöresel kıyafetler dikiyorum, isteğe bağlı olarak kıyafet tamirat işleri yapıyorum, kiralıyorum. Bir kadın olarak herkesin hobi olarak sevdiği işte uğraşmasını temenni ediyorum. Ben mesleğimi seviyorum, daha büyük hedeflerim var. Umarım hayallerimi ileriki zamanlarda gerçekleştiririm" dedi.