İstanbul’dan gelerek, 14 yıl önce yerleştikleri Kastamonu’da Taşköprü sarımsağından katma değerli ürünler üretmeye başlayan çifttin yaptığı yıllanmış Taşköprü sarımsağı ekstratı, kalp krizi, kolesterol, yağlanma gibi birçok hastalığı önlüyor.

İstanbul’da uzun yıllar kendi işini yapan Jeoloji Mühendisi Abdullah Yılmaz, baba yadigarı elma bahçelerini değerlendirmek için eşi Belkıs Yılmaz ilçe birlikte memleketi Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine yerleşti. Bir süre sonra Yılmaz çifti, kentin coğrafi işaretli ve dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı ile katma değerli ürün üretmek için araştırma yapmaya başladı. Daha sonra püre haline getirilen sarımsağın limon, sirke ve su ile karıştırılması ile “sarımsak ekstratı” yapan çift, ilçede üretim tesisi kurdu. 14 yıl önce üretim yapmaya başlayan çiftin ürettiği yıllanmış Taşköprü sarımsağı ekstratı, yurtdışından yoğun ilgi görmeye başladı. Yıllandıkça değeri artan ve kalp krizi, kolesterolün önlenmesine, damarlardaki yağlanmanın azalmasına katkı sağlayan ürünün tanıtımı için çalışmalarını sürdüren çift, birçok hastalığa faydalı olan ürünün Türkiye’de yeterince yaygınlaşmadığını, yurtdışında ise yığın ilgi gördüğünü belirtti.

“Yıllandıkça değerlenen bir ürün”

Ürettikleri ürün ile ilgili bilgi veren Abdullah Yılmaz, “İstanbul’da doğduk ama aslen Kastamonuluyuz. Daha önce ailemiz burada çiftçilik yapmış. Biz İstanbul’da üniversiteden mezun olduktan sonra belli bir dönem mühendislik yaptık. Daha sonra ticaretle uğraşmaya başladık. Daha sonra buradaki arazilerimizi değerlendirmek için Taşköprü’ye geldik. 2008 yılından beri de Kastamonu’da yaşıyoruz. Buraya geldikten sonra sarımsakla ilgili bir alanımızın olduğunu gördük. Topraklarımız çok verimli, Taşköprü sarımsağı dünyada bilinen bir ürün ama ürün üretilmemiş. 2009 yılından itibaren hobi olarak Taşköprü sarımsağından bir ürün yapmaya karar verdik. Yıllanmış sarımsak ekstratı diye Türkiye’de ve dünyada tek olan bir ürün yaptık. Bunun üretimini yapmaya başladık. Türkiye genelinde bulunun tanıtımını yapmaya başladık. Çok uğraştık. Yıllanmış sarımsak ekstratı olarak Taşköprü ve Kastamonu’yu tanıtacak bir ürün yaptık. Taşköprü sarımsağının ismi var ama tanıtımında çok büyük bir eksiklik var. Ürünümüz bilinmeyen bir ürün. İnsanlar ne olduğunu, ne işe aradığını bilmiyorlar. Biz yaklaşık 14 yıldır tanıtımını, üretimini yapıyoruz. Yıllandıkça değerlenen bir ürün. Sarımsak, sirke, limon, su karışımı ile yapılıyor. En az 10 ay beklemesi lazım. Beklendikçe, değeri, kalitesi ve özellikleri artan bir ürün. Sarımsak parçalandıkça alisine dönüşüyor. Taşköprü sarımsağının en büyük özelliği içerisindeki sülfürlü bileşenlerin olması. Toprağımızda selenyum denen bir madde var. Bu maddenin insan vücuduna çok önemli katkıları oluyor. Kükürtlü bileşenler de vücuda girdiğinde çok önemli katkılar sağlıyor” dedi.

“Kolesterol ve kandaki yağ oranlarının düşmesine katkı sağlıyor”

Ürünün insan sağlığına katkıları ile ilgili konuşan Yılmaz, “Bu ürünün en önemli özelliği yıllandıkça değer kazanması. 3o yıla kadar raf ömrü var. Yıllandıkça, damar tıkanıklığı, hipertansiyon, kolesterolü önlediği gibi damarlardaki yağlanmaları geçiştirici, giderici özelliği var. Kolesterol ve kandaki yağ oranlarının düşmesine katkı sağlıyor. Yıllanmış sarımsak ekstratının bir diğer özelliği ise vücuda direnç vermesi. Kanı sulandırıyor, vücuttaki kan dolaşımı hızlandığı için hareketlerde katkı sağlıyor. 14 yıllık ürünümüz var. Yıllandıkça fiyatı da özelliği de artar. İki yıllık ürünlerimiz ile 10 yıllık ürünlerimizin fiyatı farklıdır. Özellikle 40’lı yaşlardan sonra erkeklerde yağlanmaya bağlı, kireçlenmelerden dolayı kalp krizi riski artar. Bunu önlenmenin yollarından bir tanesi de doğal fermante yıllanmış sarımsak ekstratını kullanmaktan geçiyor. Bunu düzenli olarak kullanmak lazım. Oruç gibi bu ürünün kullanılması lazım” diye konuştu.

“Şeflerin, büyük gıda firmalarının tercih ettiği bir ürün haline geldi”

Ürettikleri sarımsak marmelatı ile ilgili bilgi veren Belkıs Yılmaz ise ürünün büyük gıda firmaları ve şeflerden ilgi gördüğünü kaydederek, “Yıllar sonra eşimin memleketi Kastamonu’ya geldik. Taşköprü sarımsağının dünyaca ünlü olduğunu bildiğimiz için bu ürünle ilgili bir çalışma yapmak istedik. Ürünler üretmek istedik. 2009 yılından beri yıllanmış sarımsak ekstratı ile ürünler üretmeye başladık. Daha sonra sarımsak püresi ile ilgili bir açık olduğunu gördük. Sarımsak püresi de soymak ve doğramak gibi zorluğu gidermek için yapıldı. Gıda mühendisleri ile çalışarak böyle bir ürün çıkarttık. Yaklaşık 10 yıldır bu püreyi de üretiyoruz. Şeflerin, büyük gıda firmalarının tercih ettiği bir ürün haline geldi. Bu ürünü de yapmak için kabukları soyduktan sonra da püre haline getiriyoruz. Daha sonra ambalajlıyoruz. Kullanmak isteyenler dolapta saklayarak yemeklerine kullanılıyor. Taşköprü sarımsağı diğer sarımsaklara göre daha etkilidir. Bunu da çok az yemekte kullanmakta yeterli oluyor. Sarımsak püresi, damak zevkine göre bütün yemeklerde kullanılabiliyor” şeklinde konuştu.