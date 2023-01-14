Kastamonu’da 8 yıl önce aldığı eğitim sonrasında hobi olarak taş baskı sanatıyla ürünler üretmeye başlayan taş baskı ustası kadın, kurduğu atölyede taleplere yetişemez hale geldi.

Kastamonu’da 8 yıl önce aldığı eğitim sonrasında hobi olarak taş baskı sanatıyla ürünler üretmeye başlayan taş baskı ustası kadın, kurduğu atölyede taleplere yetişemez hale geldi.

Kastamonu’da yaşayan 51 yaşındaki Seval Bahadır Koç, merak üzerine 8 yıl önce Kastamonu Halk Eğitimi Merkezinde açılan ’taş baskı sanatı’ kursuna katıldı. Kastamonu’da 17. yüzyıldan beri yaşatılan ve coğrafi işaret belgesi ile tescillenen taş baskı sanatını kursta aldığı eğitimle öğrenen Koç, daha sonra evinde hobi olarak taş baskı çalışmaları yapmaya başladı. Koç’un evinde ürettiği eserler çevresindeki vatandaşlardan ilgi görmeye başladı. Taleplerin her geçen gün artması üzerine Koç, birikimleriyle kendi taş baskı atölyesini kurdu. 2 sene önce kurduğu atölyede taş baskı ile renklendirdiği kumaşlardan ürettiği çanta, örtü, kıyafet ve benzeri ürünler, Koç’un gelir kaynağı oldu. Hobi olarak üretmeye başladığı ürünlere ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Koç, ürünleri yurt dışına da sattığını ifade etti.

"Yurt içi ve ülke dışına dışına satışımı yapıyorum"

İş yerini kurmadan önce evinin bir köşesini atölyeye çevirdiğini ifade eden Koç, "8 yıl önce Halk Eğitim Merkezinin taş baskı üzerine açmış olduğu bir kursu bitirdim. Daha sonra bu baskıyı çok beğendim ve kendime hobi edindim. Evimin bir odasını atölyeye çevirdim. Önce atölyede çalışmalarımı yaptım. Müşteri potansiyeli oluşturduktan sonra, yaklaşık 2 yıl kadar önce Tuğra Taş Baskı adlı işletmeyi açtım ve burada baskılarımı yapmaya devam ediyorum. Yurt içi ve ülke dışına dışına satışımı yapıyorum. Özellikle, el emeği olduğu için yurt dışından çok büyük ilgi var" dedi.

"Taş baskı yapımı çok meşakkat isteyen bir iş aslında"

Taş baskının çok emek harcanarak yapıldığını ifade eden Koç, "Kastamonu’da taş baskı 17. yüzyıldan beri kullanılıyor, coğrafi işareti almış durumda. Taş baskı yapımı çok meşakkat isteyen bir iş aslında. Çok zevkli olmasına rağmen en çok da elimizin ve kıyafetlerimizin battığı bir iş. Çünkü damlaması oluyor, elimizden kalıp düşebiliyor. Riskli bir çalışma ama riskli olduğu kadar zevkli. Çünkü çok dikkat ederek, hata yapmamaya çalışıyoruz. Simetri benim için çok önemli. Rastgele herhangi bir kalıp koyarak yapamıyorsunuz. Kalıpta bütünlük oluşturmak zorundasınız. Geleneksel kalıplar var, günümüz kalıpları var. Bunların ikisini harmanlayabilirseniz belli oranlarda, güzel eserler ortaya çıkıyor" diye konuştu.