Denizli’de küçüklükten bu yanda hobi olarak baktıktan sonra zamanının bir çoğunu ayırdığı cins güvercinlerini emeklilikle birlikte çoğaltan Mahmut Çelikbaş, evinin yanında çiftlik kurdu.

Denizli’de küçüklükten bu yanda hobi olarak baktıktan sonra zamanının bir çoğunu ayırdığı cins güvercinlerini emeklilikle birlikte çoğaltan Mahmut Çelikbaş, evinin yanında çiftlik kurdu.

Denizli’nin Çal ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Mahmut Çelikbaş, çocukluğundan beri hobi olarak baktığı güvercinlerine karşı ilgisini her geçen gün artırarak, emeklilik gününü bekledi. 2 yıl önce emekli olan Çelikbaş, hayalini kurduğu cins güvercinleri yetiştirmek için çiftlik kurmaya karar verdi. İlk etapta az sayıyla güvercinlerini yetiştiren Çelikbaş, pandemiyi de fırsat bilerek kulübe sayılarını artırıp farklı illerden getirdiği güvercinleri büyültmeye başladı. Akbaş, dönek, azman, yarış postası, taklacı ve süs güvercini gibi çeşitli cins güvercinleri olan Çelikbaş, elindeki güvercin sayısını 800’e çıkardı. Güvercinlerine adeta çocuğu gibi bakan ve eğiten Çelikbaş, oluşan görsel güzellikle bir çok vatandaşında dikkatini çekmeyin başardı.

Bakımlarını tek başına yapıyor

Evinin bahçesine kurduğu kulübelerin yanı sıra farklı yerlere de güvercinlerini bırakarak işlerini büyükten Çelikbaş, en çok ise çocuk misafirlerini ağırlıyor. Güvercinlerin yanına giden çocuklar doyasıya vakit geçirerek eğlenirken, bir yandan ise fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Elinde bulunan bir çok güvercini hediye de eden Çalikbaş, bakımlarını ise hiç aksatmıyor. Neredeyse gününün tamamını güvercinlerine harcayan Çelikbaş, kimseden yardım almayarak işini seve seve yapıyor. Her geçen gün sayıyı artıran ve çiftliğini daha da büyültecek olan Çelikbaş, bu sevgisinin önüne geçemediğini belirtti.

“Güvercinlere bakmak hiç zor olmuyor”

Pandeminin kendisini daha da çok etkilediğini ve bu sayede hobisinin çok daha üstüne gittiğini ifade eden Çalikbaş, “Ben kuşçuluğa 7 yaşında başladım, o yaştan beri bu işi yapıyorum. O zaman ki kuşlarımızla şimdiki kuşlarımız farklı. Zaman geçtikçe kuşlarımızın kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi baya çok kuşum var. Çocukluğumuzda 10-15 taneydi, şimdi 700-800 tane var. Emekli olduktan sonra biraz daha özenerek yapıyorum. Vakit olduktan sonra güvercinlere bakmak hiç zor olmuyor. Aynı zamanda bunlarla da vakit geçiyorum. Güvercinlerle pandemi sürecinde daha çok beraber olduk. Ben burada kuşlarımın yanında zamanımı daha güzel geçirdi. Komşular çoluk çocuklarını getiriyor buraya ve güvercinlerimi seviyorlar. Burada vakit geçirdikleri için onlarda mutlu oluyor” dedi.