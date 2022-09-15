Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi’nin hizmete açtığı ‘Hobi Bahçesi’nin tahsisleri başladı. 40 yaş üstü 95 vatandaşın müracaat edebileceği Hobi Bahçesi’nin başvuruları başlıyor.

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi’nin hizmete açtığı ‘Hobi Bahçesi’nin tahsisleri başladı. 40 yaş üstü 95 vatandaşın müracaat edebileceği Hobi Bahçesi’nin başvuruları başlıyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından hizmete açılan, doğal meyve ve sebze yetiştirmeyi sağlayan ‘Hobi Bahçesi’nin tahsislerine başlandı. 40 yaş üstü vatandaşların başvuru yapabildiği hobi bahçesi müracaatları 19 Eylül’de başlayıp 7 Ekim saat 17.00’ye kadar sürecek. Başvurular ise Merkezefendi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden yapılacak. Müracaatlar sonrası 13 Ekim 2022 Perşembe günü saat 14.00’de Merkezefendi Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek kura çekilişiyle Hobi Bahçesi’ne sahip olacak 95 kişi belirlenecek.

Başvuru için gerekli belgeleri ise şu şekilde; Başvuru dilekçesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden verilecek), Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde oturduğuna dair ikametgah belgesi, Merkezefendi Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge, varsa birinci derece şehit yakını veya gazi olduğunu gösterir belge ya da engelli olduğunu gösterir belge, başkası adına katılmak isteyenler noterden tasdikli usulüne uygun düzenlenmiş vekaletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi olarak belirlendi.