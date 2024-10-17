Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin Doğankaya Mahallesi 13844 ada, 33 parselde bulunan hobi bahçesi ile ilgili aldığı yıkım kararı, Sınırlı Sorumlu Yıldızvadi Gayrimenkul İşletme Kooperatifi’nin başvurusu üzerine Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Kooperatifin itirazları arasında, 5403 Sayılı Kanun kapsamında daha önce yapıların eski haline getirilmesi için tanınan sürenin henüz dolmaması, buna rağmen yıkım işleminin başlatılmak istenmesi yer alıyordu. Mahkeme, davacının ileri sürdüğü fiili kullanım hakkı ve yıkımın etkilerinin kalıcı olacağı gerekçesiyle, savunma süreci tamamlanana kadar yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Tarım arazilerinin izinsiz yapılaşmaya kurban gitmesine müsaade etmeyeceğiz

Tarım arazilerinin korunması ve tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak için gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, tarım arazilerinin izinsiz yapılaşmaya kurban gitmesine asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi. Odunpazarı Belediyesi’nin bu konuda titizlikle çalışarak yasal düzenlemeler ışığında görevini yerine getirdiğini söyleyen Başkan Kurt, kent sakinlerinin mağduriyetini en aza indirmek amacıyla ilgili kurumlarla sürekli iş birliği içinde olduklarını ve yıkım sürecini en şeffaf şekilde yürüttüklerini vurguladı.

"Kamu yararını gözetmeye devam edeceğiz"

Bu süreçte vatandaşların mağdur edilmediğini, aksine yasalara uygun hareket edilerek kamu yararının korunduğunu ifade eden Başkan Kurt, “Daha öncede söylediğimiz gibi, vatandaşlarımızın haklarını her zaman koruduk ve korumaya devam edeceğiz. Ancak yasalara aykırı yapılaşmaların sürdürülemez olduğu gerçeği göz ardı edilemez. Bu doğrultuda, sorumluluk alanımızdaki tüm yapıları denetlemeye devam edeceğiz" dedi.