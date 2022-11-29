Teknolojik aletlere duyduğu meraktan yola çıkan Mehmet Ekici, internetten izlediği videolardan esinlenerek 7 yıl önce yaklaşık 4 ay içerisinde kendi teleskobunu yaptı. Hobi amaçlı tasarladığı teleskobun vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü fark eden Ekici, teleskopla vatandaşlara gezegenleri izleterek para kazanıyor. Teleskobun kendisine gelir kapısı olduğuna değinen Ekici, şehir şehir gezerek vatandaşlara gezegenleri izlettiğini söyledi.

Teknolojik aletlere duyduğu meraktan yola çıkan Mehmet Ekici, internetten izlediği videolardan esinlenerek 7 yıl önce yaklaşık 4 ay içerisinde kendi teleskobunu yaptı. Hobi amaçlı tasarladığı teleskobun vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü fark eden Ekici, teleskopla vatandaşlara gezegenleri izleterek para kazanıyor. Teleskobun kendisine gelir kapısı olduğuna değinen Ekici, şehir şehir gezerek vatandaşlara gezegenleri izlettiğini söyledi.

Teknolojik aletlere karşı ilgili olmasından dolayı yaklaşık 7 önce internetten teleskop yapımını araştıran Mehmet Ekici, edindiği bilgiler doğrultusunda 4 aylık çalışma sonunda 30 santim yanalı 600 kata kadar zum yapabilen kendi teleskobunu yaptı. Hobi amaçlı tasarladığı teleskobunu bir gün çarşı merkezine kuran Ekici, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini gördü. Daha sonra yaptığı teleskoptan para kazanmak isteyen Ekici, vatandaşların yoğun olduğu alanlara teleskobunu kurarak belirli bir ücret karşılığında vatandaşlara gezegenleri izletme keyfi yaşattı. Şehir şehir gezerek vatandaşların gezegenlerle yakından tanışmasını sağlayan Mehmet Ekici, hobi olarak yatığı teleskobu gelir kapısına çevirdiğini söyledi.

Yaptığı teleskobu gelir kapısına çevirdiğini söyleyen Mehmet Ekici, “Yaklaşık 7 yıl önce internetten teleskoplarla ilgili bilgiler edindim. Öğrendiğim bilgilerden yapabilir miyim dedim. Kimler yapıyor diye araştırdım. Onlarla da bağlantıya geçtim. 4 aylık yapım süreci sonunda istediğimi aldım. Gezegenleri net bir şekilde gösteriyor. Hobi amaçlı başladı ama bunu daha sonra gelir kapısına çevirdim. Bir akşam topladım tüm malzemeleri çarşıya kurdum. İnsanlar gayet güzel ilgi gösterdi. Daha sonra farklı yerlerde de bu işi geliştirebilir miyim diye şehir şehir dolaşmaya başladım. Kitap fuarlarında ve çeşitli yerlerde teleskobumu kurarak para kazanmaya başladım. Özelliklerinde 30 santim aynası var. 600 kata zum yapıyor. Yani ayın kraterlerinin tamamı net bir şekilde görünüyor” diye konuştu.

Teleskopla aya ilk baktığında çok heyecanlandığını anlatan Ferhat Ülkü, “Biz ayı hep gökyüzünde küçük bir nokta gibi görürdük. Detaylarını hiç görmezdik. Fakat şimdi teleskopla bakmak gerçekten çok heyecan verici. Baktığımı zaman çocukluğumuzdan beri orada duran bir gezegenin yakından baktığımız zaman sanki yüz yüzeymiş gibi olduk. Devlet başkanıyla karşı karıya oturuyormuş gibisin çok heyecan verici. Ay yıllardır orada hep bakıyorduk ama hiçbir zaman yüz yüze gelmemiştik. Gerçekten çok heyecan verici bir durum. Herkese tavsiye ederim” dedi.