Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından açıklanan 2023 Yılı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) sonuçlarına göre, altı memnuniyet kategorisinin tamamında A ve A+ notları alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), “genel memnuniyet” sıralamasında Türkiye’deki 200 üniversite arasında 8.nci, 74 vakıf üniversitesi arasında ise 4.’ncü sırada yer alarak bu konudaki iddiasını bir kez daha kanıtladı.

https://www.uniar.net/tuma adresinde detayları verilen araştırma sonuçları ile oluşturdukları öğrenci odaklı eğitim-öğretim ve araştırma ekosisteminin bu teveccühe mazhar olmasının kendilerini son derece sevindirdiğini belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Bu gurur hepimizin. Bu başarının ortaya çıkmasında emeği geçen tüm akademik/idari personelimize ve destekleri ile bize bu gururu yaşatan kıymetli öğrencilerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir geleceği inşa edecek yenilikçi mezunlar yetiştiren uygulamalı bir araştırma üniversitesi olma vizyonumuzla daha güzel neticeler almak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tüm kategorilerde ilk yüzde 10’da yer alıyoruz

Tüm memnuniyet kategorilerinde ilk yüzde 10’da yer bularak A+ ve A notu almalarının son derece önemli olduğunu vurgulayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Duyulan Memnuniyet kategorisinde A+ notu ile vakıf üniversiteleri arasında ikinci, tüm üniversiteler arasında beşinci sırada yer almamız kıvanç verici. Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu kategorisinde de yine A+ notu ile vakıf üniversiteleri arasında dördüncü, tüm üniversiteler arasında on ikinci sırada yer alıyoruz. A+ notu ile tescil edilmiş gerçek bir kampüs üniversitesiyiz. Bu yıl kampüsümüz GreenMetric tarafından da dünyanın en yeşil ilk 300 kampüsü arasında gösterilmişti. Bizi en çok mutlu eden sonuçlardan birisi de Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği kategorisinde vakıf üniversiteleri arasında yedinci, tüm üniversiteler arasında onuncu sırada yer almamız. Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bu yıl hakikaten çok çalıştı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda İpekyolu Kariyer Fuarı’nı Mayıs ayında üniversitemizde başarı ile düzenledi. Öğrenci Dekanlığımız ve Mezunlar Derneğimiz ile birlikte kariyer yönetimi konusunda projeler geliştiriyoruz. İş dünyasıyla tam entegrasyon sağlamaya çalışıyoruz. Yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş eğitim-öğretim ve araştırma ekosistemine evrilme projemize başladık ve olgunlaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Yenilikçi ve girişimci mezunlarımızın topluma ve iş dünyasına kılavuzluk eden öncü uygulamalı araştırmaları hızla hayata geçireceğine yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Dereli “ÜNİAR Altın Ödülü”ne layık görüldü

Üniversitelerinde göstermiş oldukları performansa göre rektörleri de değerlendiren ÜniAr, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli’yi “ÜniAr Altın Ödülü”ne layık gördü. Kampüs yaşamının verimliliği, düzenlenen etkinlikler, akademik faaliyetler, eğitim-öğretim kalitesi ve öğrenciler ile kurulan sıcak ve etkin iletişim, bu ödüllerin ve derecelerin kazanılmasında büyük rol oynadı.