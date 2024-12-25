Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), her bölümden bir akademisyenin katılımıyla Erdem Koleji’nin düzenlediği “Kariyer Günleri” etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelerek meslek seçimi ve gelecek planlamaları konusunda rehberlik etti.

Erdem Koleji’nin düzenlediği “Kariyer Günleri” etkinliği hakkında değerlendirmede bulunan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, gençlerin kariyer planlaması yaparken doğru bilgiye ulaşmalarının ve kendilerini tanımalarının önemine vurgu yaptı. Dereli, "Gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için onlara rehberlik etmeyi, tecrübelerimizi paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kariyer günleri gibi etkinlikler, öğrencilerimizin geleceğine ışık tutmak açısından son derece değerlidir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, Erdem Koleji öğrencileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kariyer planlamada dikkate alınması gereken psikolojik ve sosyolojik faktörlere değinen HKÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ayaz ise, “Kariyer planlamasında yetenek, ilgi ve kişilik özellikleri gibi bireysel faktörlerin yanı sıra aile, sosyo-ekonomik düzey ve toplumsal etkilerin de göz önünde bulundurulması büyük önem taşıyor. Bunun yanında, kariyer bilgi kaynaklarının doğru seçilmesi, güncel ve güvenilir bilgilere ulaşılması da kariyer yolculuğunda gençlere rehberlik edebilir” ifadelerini kullandı.

İki gün süren etkinlik kapsamında öğrencilerle buluşan akademisyenler, üniversite yaşamı, mesleklerin geleceği ve kariyer fırsatları hakkında bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.