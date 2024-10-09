Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Öğrenci Dekanı ve Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özgür Osman Demir, psikolojik danışmanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla Kahramanmaraş’ta bulunan öğretmenlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen Toplantısı’nda “Birlikte Yeniden Yeşermek” konulu bir seminer verdi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hanifi Şahin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Yaklaşık ve 200’e yakın psikolojik danışman/ rehber öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Baydur’un açılış konuşmasının ardından, HKÜ Öğrenci Dekanı Demir, koordinasyonunda HKÜ Radyo, Televizyon ve Sinema (RTS) bölümü öğrencilerinin hazırladığı “İz Bırakan Öğretmenler” konulu video gösterimi yapıldı.

“Psikolojik danışmanlar nitelikli bir koruyucu faktör konumundadır”

HKÜ Öğrenci Dekanı ve Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özgür Osman Demir, “Deprem bölgesinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Gerek öğretmenlerimiz gerekse de öğrencilerimiz bu bölgede yaşanan depremin ardından eğitim ve öğretim hayatlarında önemli bir sürecin üstesinden geldi. Bunların yanı sıra okul ortamında bazı riskler ve zorlayıcı şartlarda mutlaka olacaktır. Ama önemli olan zorlayıcı şartlardan ziyade, koruyucu faktörlere odaklanmak olacaktır. Bu koruyucu faktörler bireyin iç dünyasında kendi potansiyelinde olan durumlar olabileceği gibi dış olarak aileden veya toplumdan kaynaklı da olabilir. Umuda sahip olmak bireysel bir koruyucu faktörken, rutin bir şekilde her akşam sofraya birlikte oturmak aile bir koruyucu faktördür. Bu bakış açısıyla öğretmenler, özellikle de okulda yer alan psikolojik danışmanlar öğrenciler için nitelikli bir koruyucu faktör konumundadır” dedi.

Plaket takdiminden sonra HKÜ Öğrenci Dekanı Dr. Özgür Osman Demir’in liderliğinde atölye çalışması gerçekleştirildi.