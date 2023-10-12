Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü/Anabilim Dalı tarafından, sağlık ve hemşirelik alanında Ar-Ge projeleri hazırlama motivasyonunu artırma, teşvik etme ve projeleri destekleyen kuruluşları tanıtma amacıyla düzenlenen programların ilki Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile gerçekleştirildi.

Cine Amfi’de HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola ve Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar, Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayla Yava, TÜSEB Proje Yönetimi Destek Daire Başkanı Batuhan Yeşilyurt, Biyomühendis Mehtap Sert, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"Sağlık alanındaki araştırma ve araştırmacılar için büyük fırsat"

Programın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Yenilikçi ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bu çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek üniversitemiz vizyonunun önemli bir parçası. Bilimsel araştırma projeleri (BAP) destekleme birimi başta olmak üzere elimizdeki tüm imkanlarla nitelikli Ar-Ge çalışmalarına destek oluyoruz. Bununla birlikte, üniversitelerdeki Ar-Ge projelerinin doğru dış kaynaklardan doğru zamanda yeterli miktarda fon bulabilmesi ve desteklenebilmesi de çok önemli. İşte tam da bu noktada, özellikle de sağlık alanındaki araştırmalar için TÜSEB devreye giriyor. TÜSEB, sağlık alanındaki birçok önemli projeye destek sağlayarak bu projelerin hayata geçmesine büyük katkı sağlıyor. Proje çağrıları ve destekleriyle, TÜSEB sağlık alanındaki araştırma ve araştırmacılar için büyük fırsatlar sunuyor. Bugünkü bu programdan sonra üniversitemiz araştırmacılarının özellikle sağlık alanındaki uygulamalı araştırmaları da çok önemseyen TÜSEB destek kanalını çok etkin şekilde değerlendireceğini öngörüyorum. Katılımları ve işbirliği için TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

"TÜSEB olarak sağlık alanına odaklıyız"

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, “Alanınızda metodoloji geliştirmeniz ve ortaya koymanız çok önemlidir. Bugünün bilimi yarının teknolojisi olduğundan dolayı bilimde önde giden teknolojiyi peşinden götürüyor. Fikirden ürüne gitmemiz gerekiyor. Türkiye’de, sağlık bilim ve teknolojileri konusunda rekabet gücünü artırmak için bilimsel araştırma yapmak, ileri teknoloji geliştirme ve inovasyon çalışmaları, ürüne dönüştürme ve ticarileşme, akreditasyon faaliyetlerinde bulunmak ve Cumhurbaşkanlığı’nın sağlık, bilim ve teknoloji konusunda aldığı kararları uygulamak veya bu kararların uygulanmasında eşgüdüm sağlamak gibi bir başat kurumumuz var ve bununda ismi kısa adıyla TÜSEB. Bizim üç misyonumuz var; Ar-Ge yapmak, Ar-Ge desteklemek ve değere dönüştürmek. Odaklanmış olduğumuz tek bir konu var, o da sağlık” şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimizin mutlaka bir proje geliştirmelerini istiyoruz"

Programın düzenleyicisi, Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayla Yava ise, “Ülkemizin sağlık teknolojileri sektöründeki dışa bağımlılığını azaltmak üzere, sağlık bakımı konusunda da özellikle lisansüstü öğrencilerimizden ve akademisyenlerimizden nitelikli projeler geliştirmelerini bekliyoruz. Bu amaçla Hemşirelik Ana bilim Dalında ‘proje geliştirme’ dersini müfredatımıza ilave ettik. Bu ders kapsamında öğrencilerimizin sunulabilir bir proje geliştirmelerini istiyoruz. Ülkemizde, TÜSEB gibi, nitelikli projelere destek veren kurumlarımız var, bizler de bu kurumların sağladığı imkanlardan yararlanmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Biyomühendis Mehtap Sert katılımcılara TÜSEB Proje Döngüsü ve Değerlendirme Süreçleri hakkında bilgilendirdi.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan beraberindeki heyet ile birlikte program sonrasında kampüsü deneyimleyerek Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli’yi makamında ziyaret etti.