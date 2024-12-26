Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Turizm Fakültesi tarafından, Slow Food hareketini tanıtmak, bu yaklaşımın Michelin yıldızlı mutfaklarla olan bağlantısını vurgulamak ve gastronomi dünyasında bilinçli tüketim alışkanlıklarını teşvik etmeyi hedefleyen “Michelin Yıldızına Giden Yol: İlk Durak Slow Food” konulu bir panel gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Furkan Baltacı’nın yaptığı ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) Coğrafi İşaret ve Tescil Uzmanı Nefise Arslan, Zeytinhan Gaziantep Yağ, OMAÇ Mutfağı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şerbetçi, YESEMEK Gaziantep Mutfağı 3.Kuşak İşletmecisi Taner Olca’nın konuşmacı olarak yer aldığı panele TGA Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu Özgür Çözgener, öğretim elemanları, sektör profesyonelleri ve öğrenciler de katıldı.

Doç. Dr. Furkan Baltacı, “Gaziantep gastronomisi küresel rekabet için güçlü argümanlara sahiptir. Geriye bunları doğru kriterlerle hazırlayıp sunmak kalmaktadır. Michelin Yıldız’a giden yol, Slow Food’dan geçmektedir. Hedefimiz, Slow Food kriterlerinin uygulandığı işletme sayısını arttırmak ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde Michelin Yıldız’ını Gaziantep’e getirmektedir. Bu konuda bizimle iş birliği yapan başta Gaziantep Valiliğine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine, GAGEV’e, gönüllü işletme sahiplerine ve TGA Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu Özgür Çözgener’e teşekkür ediyorum” dedi.

Panelde katılımcılar, coğrafi işaretlerin gastronomi sektörüne katkıları, yerel ve sürdürülebilir üretimin önemi, Slow Food felsefesinin bölgesel mutfaklara etkisi, Michelin yıldızlı mutfaklara giden yolda yerel tatların rolü ve Gaziantep mutfağının uluslararası tanınırlığa katkısı konularında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.