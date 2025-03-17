Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Dijital Oyun Tasarımı Topluluğu ve Dijital Oyun Tasarımı Bölümü tarafından Ramazan ayında düzenlenen ve oyun geliştirme alanında bir hackaton türü olarak tanınan Game Jam etkinliği "Ramajam", 65 oyun geliştiricisinin katılımıyla gerçekleşti.

Üç günlük eğitimin ardından, 7 Mart’ta Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Ramajam’in temasını ‘Uzay" olarak açıkladı. Oyun geliştiriciler, Türkiye’nin ilklerinden ve en iddialı dijital oyun laboratuvarlarından olan HKÜ Dijital Oyun Laboratuvarı’nda (DijiLab), sağlanan teknik altyapı ve akademik destek ile oyunlarını hayata geçirme fırsatı buldu. 18 takımın katıldığı etkinlik, 14 Mart’ta HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu’nun da yer aldığı kapanış ve ödül töreniyle sona erdi.

Törende konuşan Haluk Kalyoncu, "Oyun sektörü küresel ölçekte hızla büyüyor. Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini artırmak ve gençleri desteklemek için HKÜ olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, "Ramajam", akademi ile sektör arasında bir köprü oluşturarak oyun geliştiricilere destek veriyor. Organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Konuşmaların ardından 4 dalda ödüller sahiplerini buldu. "En İyi Ekip Çalışması" kategorisinde Gumball ekibi, "En İyi Tasarım" kategorisinde B2 ekibi, "En İyi Hikâye" kategorisinde Unreal Vadisi Konseyi ekibi ve "En İyi Oyun" kategorisinde ise The Developer ekibi ödüle layık görüldü.