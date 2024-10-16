Erasmus+’ın tanıtılması, faydalarına işaret edilmesi ve öğrencilerin etkin katılımını teşvik etmek amacıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından düzenlenen ErasmusDays 2024 (Erasmus Günleri 2024) etkinlikleri, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı’nın katıldığı açılış programı ile başladı.

HKÜ Cine Amfi’de HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Başkan Yardımcısı Yunus Alper Altay ve Yükseköğretim Koordinatörü (Daire Başkanı) Dr. Kemal Başcı’nın yanı sıra HKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü İhsan Kuyumcu, HKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Cengiz Helvacıkara ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasında yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler veren Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı, “Erasmus+ programını Türkiye’de yürüten kuruluşuz. Alanımız eğitim ve gençlik. 2024 yılında 150 milyon avroluk bir bütçemiz var ve bu bütçenin 2027 yılına kadar 200 milyon avroya yükselmesi bekleniyor. Bu bütçelerin 2/3’ü proje kapsamında hibe şeklinde dağıtılıyor. 1/3’ü ise üniversite öğrencilerinin yurtdışı eğitim ve staj hareketliliği için kullanılıyor. Her yıl 20 bin üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 60 bin insanımızı yurtdışına eğitime gönderiyoruz. Türkiye Ulusal Ajansı, Türkiye’nin yerli ve milli kaynaklarını; Avrupa Birliği mekanizmaları ile gençlerin, öğrencilerin ve araştırmacıların uluslararasılaşmaları amacıyla hizmete sunmaktadır. Sizlerin bu imkanlardan faydalanmanızı, uluslararası standartları yakından tanıyıp, ülkemiz için yararlı işler yapmanızı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, “Erasmus+ Programı öğrencilerimiz için sadece öğrenim deneyimi fırsatları değil; aynı zamanda farklı kültürlerle etkileşimde bulunma, yeni dostluklar kurma ve dünyayı daha geniş bir perspektiften görme imkanları sunuyor. HKÜ olarak Erasmus+ Programını destekliyor ve her yıl daha fazla öğrencimizin bu deneyimi yaşamasını sağlamak için projeler üretiyoruz. Bu kapsamda var gücü ile çalışan tüm ekibimize, katılımları ve destekleri için Türkiye Ulusal Ajansı Başkanımıza ve siz değerli öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Etkinlik kapsamında; uluslararası öğrenci değişimi fırsatları tanıtıldı, deneyim sunum ve paylaşımları ile ödüllü bilgi yarışması yapıldı. Yarışmanın kazananlarına ödülleri Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı tarafından takdim edildi.