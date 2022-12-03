Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere yönelik farkındalığı artırmak ve erişilebilirliğin önemine dikkat çekmek adına özel bir program düzenledi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere yönelik farkındalığı artırmak ve erişilebilirliğin önemine dikkat çekmek adına özel bir program düzenledi.

Saygı duruşu yapılması ve akabinde işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda, 3 ayda yüzme öğrenip, Türkiye birincisi olan HKÜ Engelli Öğrenci Birimi Temsilcisi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencisi Merve Erhalı’nın yaptığı; “Benim Yolculuğum” adlı konuşma salondaki katılımcıları duygulandırdı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için farkındalık oluşturan, bilgi verici ve duygu dolu bir program hazırlayan HKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Üniversite yaşamının engelsiz ve erişilebilir olması için ilgili tüm birimlerimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Engelli Birimimiz kendini yeniliyor, engelleri kaldırmak ve engelsiz ortamlar sunmak için yoğun çaba sarf ediyor. Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz hizmetlerini sürdürüyor. Bu yıl 4 birimimiz daha YÖK’ten engelsiz nişan ödülü aldı. Amacımız, üniversitemizi bir bütün olarak daha erişilebilir kılmak” şeklinde konuştu.

Özel gereksinimli bireylere farkındalık oluşturmak için hazırlanan videonun katılımcılara izletilmesinin ardından, konuşan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan, “Bugün Dünya Engelliler Günü ama biz ‘engelli bireyler’ ifadesi kullanmak istemiyoruz. Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Latife Özaydın’ın da söylediği gibi ‘Özel Gereksinimli Bireyler’ olarak belirtmek istiyoruz. Özel gereksinimli olsalar da kendi öğrencilerimizde de gördüğüm kadarıyla her özel gereksinimli birey gayet kendine güvenen, ne istediğini bilen ve başarmak için vazgeçmeyen kişiler olarak zihnimde yer tutmaktadır. Onların bu başarı hikayeleri hepimize ders olmalı. Aslında bugün özel gereksinimli bireyler için farkındalık günü, öğrencilerimiz bu etkinlik ile birlikte bize gerçekten engelsizlik üzerine farkındalık oluşturdular. Onlara teşekkür ediyorum” dedi.

Eşit katılım, ulaşılabilirlik ve HKÜ’de erişilebilirlik faaliyetlerine vurgu yapan Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Latife Özaydın ise HKÜ’nün YÖK tarafından 2022 yılında verilen Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’nde “Engelsiz Program Nişanı” kategorisinde 4 nişan aldığına dikkat çekti.

“İnsan isterse her şeyi başarır”

“Benim Yolculuğum” adlı konuşması ile katılımcılardan büyük alkış alan HKÜ Engelli Öğrenci Birimi Temsilcisi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencisi Merve Erhalı, “Nasıl düştüysem öyle kalkıp kaldığım yerden yoluma devam etmek zorundayım dedim kendime. Ben 3 ayda hem yüzmeyi öğrendim hem de antrenörüm aracılığıyla yüzme yarışmalarına katıldım. Sırt üstü yüzme sitilinde Türkiye birincisi oldum. Her engelli birey ‘ben de varım’ duygusunu hissetmelidir. Engelli bireyleri kendi sosyal çevrelerimize alarak fikirlerini, görüşlerini önemseyerek topluma kazandırmalıyız. Şu anda bu salonda beni izleyen bazı arkadaşlarımla 2 sene önce biz Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde birlikte okumanın hayalini kuruyorduk. İnandık ve başardık. Şu anda ben ve arkadaşlarım burada. Beni izliyorlar. İnsan isterse her şeyi başarır. Yeter ki inanın” dedi.

“Öğrencilerin özel gereksinimli bireyler hakkındaki donanımları artırılmalı”

Programda bir sunum gerçekleştiren, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Zihin Engelliler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Tekin İftar, yapılan son araştırmalar ışığında özel gereksinimli bireylerin tanılama, eğitim, istihdam ve bağımsız yaşam konuları ile ilgili detaylı bilgiler vererek, özellikle yükseköğretim programlarının üniversite öğrencilerini özel gereksinimli bireyler hakkında daha donanımlı hale getirecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Program çerçevesinde Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan “Ender Rastlanan Özel Gereksinimler Poster Sergisi”nde katılımcılara Progeria Sendromu, Angelman Sendromu, Waardenburg Sendromu gibi ender rastlanan özel gereksinimler hakkında posterlerinin tanıtımları da gerçekleştirildi.