"Huni Modeli ile Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme için Akıllı Bir Ağ (SMARTNET)" Teknik Yardım Projesi’nin yönlendirme kurulu toplantısı Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (HKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) paydaşlığında, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) liderliğinde, Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş finansmanı ile yürütülen "Huni Modeli ile Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme için Akıllı Bir Ağ (SMARTNET)" Teknik Yardım Projesi’nin yönlendirme kurulu toplantısı HKÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

“SMARTNET Projesi’nin temelleri Gaziantep’te atıldı”

Toplantıda konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Türkiye’nin dijital ve teknolojik dönüşümünde öncü bir rol oynamayı amaçlayan projenin paydaşı olmaktan ve yönlendirme toplantısına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Dereli, “SMARTNET projesinin temelleri yıllar önce Gaziantep’te üniversitemizde atıldı. Aynı heyecanla HKÜ olarak ülkemizin ve Avrupa’nın girişimcilik ekosistemine büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu projenin başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. SMARTNET, girişimcilere önemli fırsatlar sunacaktır. Proje çerçevesinde geliştirilecek ağ ile girişimcilerin nitelikli fonlarla buluşması sağlanacaktır” dedi.

“Türkiye’den 23 üniversite ağın içinde olacak”

Proje faaliyetlerinin değerlendirildiği yönlendirme toplantısının açılışını yapan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, projenin başlangıcından bu yana güzel sonuçlar alındığına dikkat çekerek, projenin önemli bir network olma özelliğine sahip olduğunun ve huni modeli ile start-up şirketlerini bir araya getirerek Avrupa’ya ve dünyaya açılmaları için önemli fırsatlar oluşturacağının altını çizdi. Yılmaz, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, hali hazırda Türkiye’den 23 üniversitenin ilgili network içinde olacağı müjdesini verdi.

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Deniz ise İTÜ olarak oldukça stratejik ve inovatif bir network projesi olan SMARTNET projesinde aktif olarak yer almaktan heyecan duyduklarını ifade etti.

Teknoloji transferi ve ticarileştirmenin hızlandırılması, yenilikçi girişimcilerin desteklenmesi ve yenilikçi ürünlerin pazara sürülmesinin teşvik edilmesinin hedeflendiği, stratejik görüşmeler ve iş birliği imkanlarının ele alındığı toplantıya YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Deniz ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi’nin yanı sıra T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı program yöneticileri ve YTÜ Yıldız Teknopark, Gaziantep OSB Teknokent, 1773 İTÜ Teknopark ve HKÜ Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri de katıldı.