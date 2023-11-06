Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak ‘Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Kurulduğu günden bu yana çevre dostu uygulamaları benimseyen ve sürdürülebilir bir kampüs oluşturan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 12/07/2019 tarihli ve 30289 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’ne uygun Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ‘Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Sürdürülebilirliğin HKÜ’nün vizyonunun önemli bir unsuru olduğunun altını çizen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “GreenMetric tarafından dünyanın en yeşil ilk 300 kampüsü arasında gösterilen üniversitemizin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’i kendi yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan karşılanmaktadır. Son dönemde, kampüsümüzde sürdürülebilir sosyal alanlar oluşturduk, on bine yakın yeni fidan diktik, bisiklet yollarımızı artırdık ve yeniledik, yağmur sularının toplanması ve yeniden değerlendirilmesi ile ilgili projeler de gerçekleştirdik. Sıfır Atık Belgesi, HKÜ’nün çevreye ve sürdürülebilirliğe verdiği değeri bir kez daha ortaya koyuyor. Sıfır Atık Belgesi’ni almanın sorumluluğuyla, HKÜ olarak, çevre dostu uygulamalarımızı daha da ileriye taşımak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi, firmaları, kurumları ve kuruluşları uygulaması gereken 7 aşamalı yol haritasıyla ile sürece dahil ediyor. Sistem, sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik ederken, israfın önlenmesini, atık miktarının azaltılmasını, malzemelerin yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümünü de sağlıyor.