Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi SP+distoni tanılı Mert Can Altun, deprem felaketi sonrası bir çocuğun elini tuttuğu duygusal anı ölümsüzleştirdiği eserini, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile birlikte takdim etti.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen açılış törenine HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latife Özaydın, HKÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema 3’üncü sınıf öğrencisi Mert Can Altun ile birlikte HKÜ’lü akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

Mert Can Altun’un bu önemli anındaki heyecanını paylaşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Üniversitemizin İletişim Fakültesi öğrencisi Mert Can Altun’un akademik yıl açılışında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a eserini arz etmesi, hem engellerin aşılması için sürekli çalışan üniversitemiz, hem de engelleri aşabilen tutkulu genç yeteneklerimizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı açısından büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Mert Can, yapay zeka teknolojilerini sanatsal bir vizyonla birleştirerek, engellerin asla hayallerin önüne geçemeyeceğini bir kez daha hepimize göstermiştir" dedi.

Mert Can Altun, böylesine önemli bir etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eserini arz etmenin kendisi için unutulmaz bir an olduğunu dile getirerek, "Bu an, sadece benim için değil, tüm engelleri aşarak hayallerine ulaşmak isteyen herkese bir ilham kaynağıdır" dedi.

Engeline rağmen sanata olan tutkusunu yapay zeka teknolojileriyle birleştirerek çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Altun, eserinin Cumhurbaşkanı tarafından takdir edilmesinin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ve çalışmalarına daha büyük bir azimle devam edeceğini vurguladı.

Yapay zeka teknolojilerini kullanarak sanatsal çalışmalarını yürüten Mert Can Altun, daha önce Hollanda’nın Lahey şehrinde gerçekleştirilen The Grey Art Space Galerisi’nde “Roots & Soil” (Kökler & Toprak) sergisinde eserleri yayınlanmıştı.