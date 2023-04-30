Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak kabul edilen TEKNOFEST’in ilk yılından itibaren sürekli akademik paydaşı olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) ENCOREN Takımı, “G-GLOVE” adlı sanal gerçeklik eldivenleri projesiyle, TEKNOFEST 2023 çerçevesinde bu yıl düzenlenen “2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı, Giyilebilir Teknoloji Tematik Alanı”’nda birinci olmayı başararak, plaket ve 40 bin TL’lik çekten oluşan ödüllerin sahibi oldu.

TEKNOFEST 2023’te kendi kategorisinde birinci olan G-GLOVE projesi çerçevesinde, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarında kullanılmak üzere özgün mekanik tasarıma sahip, benzerlerine göre daha fazla gerçeklik hissi verebilen, daha düşük maliyetli bir giyilebilir teknoloji olarak prototip ‘dokunsal eldiven’ üretildi.

“Ülkemizin istikbali olan gençlere her daim destek vermeyi sürdüreceğiz”

Bu yıl 1294 öğrenci ve 367 takım ile TEKNOFEST’e katılarak bu konudaki iddialarını bir kez daha ortaya koyduklarını belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Proje hazırlayan, fikir ve projeleri ile ülkemizin geleceğini aydınlatan tüm öğrencilerimize ve danışmanlarımıza minnettarız. Finalist olan ve ödül alan takımlarımızı ayrıca tebrik ediyoruz. Takımlarımız büyük bir uyum ve özveri ile çalışarak bu başarıları elde ettiler. Ülkemizin istikbali olan tüm gençlerimize her daim destek vermeyi sürdüreceğiz. Kendi tasarladığımız ve ürettiğimiz sürdürülebilir standımızı TEKNOFEST alanında ziyaret eden tüm teknoloji gönüllülerine, misafirlerimize, emek veren akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum” dedi.