Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), uluslararası bir standart olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı “ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi”ni 2027 yılına kadar yeniledi.

İlk kez 2021 yılında bilgi güvenliği alanında uluslararası kalite standardının göstergesi niteliğindeki belgeyi alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi, uluslararası bağımsız kuruluşlarca her yıl gerçekleştirilen denetimlerden başarıyla geçerek, bilgi güvenliği yönetimindeki yetkinliğini bir kez daha tescil ettirdi.

Üniversitenin tüm paydaşlarına yönelik hizmetlerde gizlilik, bütünlük, ulaşılabilirlik ve izlenebilirlik kriterlerini hassasiyetle yerine getirmeye ve uygulamaya devam edeceklerini belirten Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; “Bilgi güvenliği, üniversitemizin en öncelikli konularından biridir. ISO 27001 belgesinin yenilenmesi, bu alandaki kararlılığımızın ve sürekli iyileştirme çabalarımızın bir göstergesidir. Bu sayede, öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ile tüm paydaşlarımızın verilerini en üst düzeyde koruma altına alıyoruz. Belgeyi almamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.