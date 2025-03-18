Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Ramazan ayının bereketini ve birlik ruhunu yaşatmak için, eğitim kurumlarının kurucuları ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Bu yıl 14.’sü gerçekleşen geleneksel iftar programına HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, Gaziantep Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı Bilal Yağdıran ile eğitim kurumlarının kurucuları ve yöneticileri katıldı.

Programda konuşan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, "Bugün burada, eğitim camiamızın kıymetli üyeleriyle 14. kez bir araya geliyoruz. Her yıl geleneksel hale gelen bu iftar programı, sadece bir yemek daveti değil, aynı zamanda dayanışmamızın, kardeşliğimizin ve ortak hedeflerimize olan inancımızın da bir göstergesidir. Eğitim, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bizler de eğitimin gücüne inanıyor ve bu yolda sizlerin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz" dedi.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Eğitim, geleceğe ışık tutan en değerli yol haritamızdır. Birlikte daha güçlü yarınlar inşa edeceğimize olan inancımızı yine bu sofrada pekiştiriyoruz. Siz değerli eğitimcilerimizin katkıları, her bir öğrencinin hayatında kalıcı bir iz bırakacak. İftar soframızı paylaşırken, birlikte olmanın, sevgi ve saygının ne denli önemli olduğunu bir kez daha hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç da, "Eğitim kurumlarımızla iş birliği içinde hareket ederek, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bu buluşma, eğitim camiası arasındaki dayanışmayı pekiştirmek adına kıymetli bir vesiledir" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı Bilal Yağdıran ise, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi kurulduğu günden bugüne istikrarlı gelişimiyle sadece bölgenin değil ülkemizin önemli üniversitelerinden biri haline gelmiştir. İhtiva ettiği birçok fakülteyle şehrimizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücü için değerli bir kaynak durumundadır" diye konuştu.