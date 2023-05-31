Uluslararasılaşma konusunda gelişen yeni yaklaşımları yakından takip eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), bu yıl Washington’da 75.’si düzenlenen dünyanın en geniş yükseköğretim zirvesi ve fuar organizasyonu olarak bilinen NAFSA Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı’na ‘Study in Türkiye’ pavilyonunda katılıyor.

‘Kapsayıcı Bir Geleceğe İlham Vermek’ konsepti ile gerçekleşen NAFSA 2023 fuarında; dünyanın farklı ülkelerinden gelen uzmanlar ve akademisyenler, yükseköğretimdeki yenilikleri, yeni uygulamaları ve stratejileri gündeme getiriyor. Farklı bakış açılarının ve yenilikçi yaklaşımların mercek altına alındığı etkinlerde HKÜ de paydaş olarak yerini alıyor.

Üç gün sürecek NAFSA 2023 Fuarı, yoğun bir programın ardından 2 Haziran Cuma günü sona erecek.