Kurulduğu günden bu yana çevreye duyarlı yaklaşımları merkeze alarak yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kampüs oluşturan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) kampüsü, dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric platformunun 2022 yılı sıralamasında, geçen yıla göre 77 basamak birden yükseldi ve dünyanın en yeşil ilk 300 kampüsü arasında gösterildi.

Kurulduğu günden bu yana çevreye duyarlı yaklaşımları merkeze alarak yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kampüs oluşturan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) kampüsü, dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric platformunun 2022 yılı sıralamasında, geçen yıla göre 77 basamak birden yükseldi ve dünyanın en yeşil ilk 300 kampüsü arasında gösterildi.

Dünya Üniversiteleri Sıralama platformu 2022 yılı sonuçları https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2022/ adresinde açıklandı. Tesisleşme ve altyapı kategorisinde 1100, enerji ve iklim değişikliği kategorisinde 1425, atık yönetimi kategorisinde 1200, su yönetimi kategorisinde 750, ulaştırma hizmetleri yönetimi kategorisinde 1300 ve ilgili eğitim kategorisinde 1200 olmak üzere, değerlendirme sonucunda toplamda 6975 puan alan HKÜ, GreenMetric tarafından dünyanın en yeşil ve çevreci 298.’inci üniversitesi olarak açıklandı.

Mevcut güneş enerji santralinin yanı sıra kampüsteki çatıların da yerli güneş panelleri ile donatılarak kurulu gücün 2.3 MW seviyesine çıkarıldığını ve üniversitenin enerji ihtiyacının yaklaşık %70’inin bu şekilde karşılanabildiğini belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; “Geçen yıl ilk defa başvurarak 375.’inci sıradan listeye girdiğimiz Dünya Yeşil Kampüs Sıralamasında bu yıl 77 basamak yükselerek 298.’inci sıraya yükselmemiz bu alanda yapılan çalışmaların tescil ve takdir edilmesi açısından son derece önemli ve memnuniyet vericidir. Bu başarılı neticenin alınmasında emeği geçen tüm birimlerimizi tebrik ediyorum. Çevre, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji alanındaki araştırmalara büyük önem ve destek veriyoruz. Bu yıl kampüsümüzde sürdürülebilir sosyal alanlar oluşturduk, on bine yakın yeni fidan diktik, bisiklet yolları yaptık, yağmur sularının toplanması ve yeniden değerlendirilmesi ile ilgili projeler de uyguladık. Sıfır atık konusuna daha da odaklanarak sürdürülebilirlik konusunda yapacağımız yenilikçi projelerle önümüzdeki yıllarda daha başarılı sonuçlar almak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.