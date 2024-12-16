Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) kampüsü, dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric platformunun 2024 yılı sıralamasında, geçen yıla göre 45 basamak birden yükseldi ve dünyanın en yeşil ilk 250 kampüsü arasında gösterildi.

Kurulduğu günden bu yana çevreye duyarlı yaklaşımları merkeze alarak yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kampüs oluşturan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) kampüsü, dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric platformunun 2024 yılı sıralamasında, geçen yıla göre 45 basamak birden yükseldi ve dünyanın en yeşil ilk 250 kampüsü arasında gösterildi.

‘https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2024’ adresinde açıklanan UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Platformu 2024 yılı sonuçlarına göre HKÜ, Binalar ve Altyapı kategorisinde bin 225, Enerji ve İklim kategorisinde bin 575, Atık Yönetimi kategorisinde bin 425, Su Yönetimi kategorisinde 800, Ulaşım Hizmetleri Yönetimi kategorisinde bin 550 ve Araştırma ve Eğitim kategorisinde bin 350 olmak üzere, değerlendirme sonucunda toplamda 7 bin 925 puan alarak, GreenMetric tarafından dünyanın en yeşil ve çevreci 217.’inci , Türkiye’deki 200 üniversite arasında 16.’ıncı, 74 vakıf üniversitesi arasında ise 4.’üncü sırada yer alarak, bu konudaki iddiasını bir kez daha kanıtladı.

Mevcut güneş enerji santralinin yanı sıra kampüsteki çatıların da yerli güneş panelleri ile donatılarak kurulu gücün 2.3 MW seviyesine çıkarıldığını ve üniversitenin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’inin bu şekilde karşılanabildiğini belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “İlk başvurumuzda 375.’inci sıradan listeye girdiğimiz Dünya Yeşil Kampüs Sıralamasında 2024 yılı itibariyle HKÜ 45 basamak yükselerek 217.’inci sıraya yükseldi. Bu alanda yapılan çalışmaların tescil ve takdir edilmesi açısından son derece önemli ve memnuniyet vericidir. Bu başarılı neticenin alınmasında emeği geçen tüm birimlerimizi tebrik ediyorum. Çevre, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji alanındaki araştırmalara büyük önem ve destek veriyoruz. Kampüsümüzde sürdürülebilir sosyal alanlar oluşturduk, on bine yakın yeni fidan diktik, bisiklet yolları yaptık, yağmur sularının toplanması ve yeniden değerlendirilmesi ile ilgili projeler de uyguladık. Sıfır atık konusuna daha da odaklanarak ‘Sıfır Atık’ belgemizi aldık. Sürdürülebilirlik konusunda yapacağımız yenilikçi projelerle önümüzdeki yıllarda da başarılı sonuçlar almak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.