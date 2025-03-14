Ramazan ayının bereketini ve birlik ruhunu yaşatmak için Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ailesi olarak geleneksel iftar programında bir araya geldi.

Üniversitenin Merkez Yemekhanesi’nde düzenlenen programa; HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Kaymakamı Mikail Ersöz, Mütevelli Heyeti Üyeleri, akademik, idari personel ve öğrencilerimiz katıldı.

Programda konuşan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, "2008’de Gaziantep’te, bu şehre vefa borcumuzun bir göstergesi olarak kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, Ramazan ayının manevi ve toplumsal değerlerine önem veriyor ve bizleri bir araya getiren değerli bir geleneği sürdürerek birlikte olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. "Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu" alanında öğrencilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak A+ üniversite notuna sahip olan Üniversitemiz; 2024 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’deki 200 üniversite arasında 8. sırada, 74 vakıf üniversitesi arasında 3. Sırada, yüzde 57 bursluluk oranı ile en çok burs sağlayan vakıf üniversiteleri arasında, Öğrenci Memnuniyetinde 3., GreenMetric Yeşil Kampüs Sıralamasında 4., SCIMAGO Araştırma Endeksi’nde 4., Patent Ticarileştirmede 6. ve Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi’nde 8. sırada yer alarak, 8 bin 500’e yakın öğrencisi ve 17.836 mezunu ile büyük akademik bir aileyiz. Üniversitemiz akademik bilgisi ve mesleki donanımıyla fark oluşturan, milli değerlere bağlı, ahlaki ilkeleri benimseyen gençler yetiştirmeyi misyon edinmiştir ve Türkiye’nin geleceğinin biçimlenmesine katkı sağlamaya devam etmektedir" dedi.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve yardımlaşmanın yoğun yaşandığı, manevi duyguların güçlendiği Ramazan-ı Şerifin ilahi atmosferini en içten duygularımızla karşılıyor ve değer veriyoruz. İftar soframızı paylaşırken, birlikte olmanın, sevgi ve saygının ne denli önemli olduğunu bir kez daha hissediyoruz. Bu duygularla, Ramazan’ın bereketinden istifade etmek amacıyla, her sene düzenlediğimiz geleneksel iftar yemeğimizde buluşmanın mutluluğunu paylaşıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların sonunda Üniversitedeki öğrenci toplulukları arasında aktif ve başarılı biçimde çalışmalarını sürdüren Psikoloji Topluluğu, Yeşilay Topluluğu, Yazılım Topluluğu, Müzik Topluluğu, Dijital Oyun Tasarımı Topluluğuna ve Siber Hackathon yarışmasının birincisine çeşitli ödüller takdim edildi.