Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Diyanet Akademisi Başkanlığı Kütahya Dini İhtisas Merkezi tarafından düzenlenen "Din Görevlileri Hizmetiçi Eğitim Kursu" başladı.

İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlara yönelik olarak planlanan kurs, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Aksaray ve Karaman illerinden gelen din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Kursun amacı, din görevlilerinin bilgi, birikim ve mesleki yeterliliklerini artırarak daha etkin bir şekilde görev yapmalarını sağlamak. Diyanet İşleri Başkanlığı, katılımcılara başarı dileklerini iletti.

Eğitimlerin belirlenen takvim çerçevesinde devam etmesi planlanıyor.