Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapımı tamamlanan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi ile ilgili toplantı yapıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapımı tamamlanan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi ile ilgili toplantı yapıldı.

Avrupa Birliği tarafından 50 milyon avroluk bütçeyle finanse edilen ve yapımı tamamlanan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinin kısa süre içerisinde açılması bekleniyor.

Yeni Devlet Hastanesi ile ilgili olarak Vali Soytürk başkanlığında, değerlendirmelerin yapıldı. Toplantıya, Vali Yardımcısı Kemal Balaban, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık ile Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fazıl Arısoy ile yetkililer katıldı.