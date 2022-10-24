Kayseri’de kaza sonucu hayatını kaybeden Hizmet-İş Sendikası üyesi Recep Dağlı ve Recep Özel’in ailelerine ferdi kaza sigortasından temin edilen 60’ar bin TL verildi.

Kayseri’de kaza sonucu hayatını kaybeden Hizmet-İş Sendikası üyesi Recep Dağlı ve Recep Özel’in ailelerine ferdi kaza sigortasından temin edilen 60’ar bin TL verildi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından yaklaşık 8 yıldır tüm üyelerine sosyal proje çerçevesinde ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyleyen Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet - İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı açıklamada,”7 Mart tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi TİM. AŞ’de çalışan üyemiz Recep Özel’in ailesine girişimlerimiz sonucu sigortadan aldığımız 60 Bin Türk Lirası verilmiştir. Develi Belediyesi Personel A.Ş.’de çalışan ve 24 Mart tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden üyemiz Recep Dağlı’nın ailesine de girişimlerimiz sonucu sigortadan aldığımız 60 Bin Türk Lirası verilmiştir. Vermiş olduğumuz bu para merhumların geride bırakmış olduğu yakınlarının acısını dindirmez fakat bize emanet olarak gördüğümüz ailelerinin ve yakınlarının az da olsa bir ihtiyacını karşılayacaktır. Hayatını kaybeden üyelerimize Allah’tan rahmet geride kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum. Maalesef; keşke hiç yaşanmasa dediğimiz iş kazaları hayatımızın ve ülkemizin acı bir gerçeğidir. Allah Kayseri’ye hizmet eden ve alın terini döken çalışanlarımızı kazalardan belalardan korusun. Umarım bu tür kazalar bir daha yaşanmaz. Bu olay da son olur” dedi.