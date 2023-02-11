Hak İş ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat, Sendika Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki genel merkez yönetim kurulunun aldığı kararla, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 40 bin üyeye toplamda 100 milyon TL’yi bulan ‘Afet Yardım Desteği’ yapılacağını söyledi.

Hak İş ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat, Sendika Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki genel merkez yönetim kurulunun aldığı kararla, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 40 bin üyeye toplamda 100 milyon TL’yi bulan ‘Afet Yardım Desteği’ yapılacağını söyledi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Başkan Okan Polat, “Konfederasyonumuz Hak-İş’in ve Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan Hizmet-İş Sendikası olarak, Kahramanmaraş’ta meydana gelen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da yıkımlara neden olan depremde kaybettiklerimizin üzüntüsünü yaşıyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Cenabı Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hizmet-İş olarak depremin yaralarını sarabilmek için depremin ilk anından itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sendikamızda kriz masası oluşturduk ve ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Afet İşleri Komitelerimizin oluşturduğu arama kurtarma ekibimiz Konfederasyonumuz Hak-İş koordinasyonunda HAK Umut Timi ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kahramanmaraş’a hareket etti. Enkazdan yaralıları kurtarmak için canla başla çalışan komite üyelerimiz 3 yaşındaki Gökçe kızımızı ve annesi Vildan’ı enkazdan sağ salim çıkardı. Hizmet-İş Sendikası olarak, Konfederasyonumuz Hak-İş’in AFAD ile koordineli bir şekilde başlattığı “Hak-İş ile birlikte depremzedelere Sen de El Uzat” yardım kampanyasına 3 milyon Türk Lirası bağışta bulunduk. Ayrıca, Genel Merkezimiz ve şube başkanlıklarımız tarafından depremden zarar gören üyelerimize ve vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere hazırlanan mont, bot, eldiven, iç giyim gibi giysilerin yanında battaniye, uyku seti, ısıtıcı tüp, power bank, çocuk bezi, temizlik malzemeleri ve gıdadan oluşan yardım malzemeleri de deprem bölgesindeki üyelerimize ve depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıldı” ifadelerini kullandı.

“100 milyon TL’lik afet yardımı”

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki yönetim kurullarının depremzede üyelerine 100 milyon TL’lik afet yardım desteği yapma kararı aldıklarını vurgulayan Polat, açıklamasına şöyle devam etti:

“Hizmet -İş Sendikası yönetim kurulumuzda, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’daki üyelerimizin her birine 2 bin 500 TL olmak üzere 100 milyon TL’lik Afet Yardım Desteği’ yapma kararı aldık. Ayrıca depremden etkilenen üyelerimizin yaşadıkları kayıpları sağlıklı ve sistemli bir şekilde tespit edebilmek için ‘Hizmet İş Afet Destek Platformu“ kurulmasını kararlaştırdık. Üyelerimize göndereceğimiz kısa mesajlarla web sitemizden Hizmet İş Afet Destek Formu’nu doldurmalarını talep edeceğiz. Hizmet-İş olarak, bütün gücümüzle üyelerimizin ve milletimizin yanındayız. Bugün acımız ne kadar büyükse, gayretimiz ve dayanışmamız da o kadar büyük. Gün, yardımlaşma ve dayanışma günüdür, birlik olma günüdür. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılması ve sağ salim kurtarılması en büyük temennimizdir. Bölgede arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere canla başla çalışan tüm gönüllülere kolaylıklar diliyoruz. Dualarımız bölgedeki tüm ekiplerimizle ve vatandaşlarımızla. Allah, ülkemizi ve milletimizi deprem ve benzer afetlerden korusun”