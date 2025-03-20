Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı’nın yapılan olağanüstü genel kurulu gergin geçerken, üye olmadığı gerekçesiyle adaylığı kabul edilmeyen önceki dönem şube başkanı gözyaşlarına boğuldu.

Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanlığı’nın olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi. Şube binasında düzenlenen kurul öncesine polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kurul başladı. Kurulun açılış konuşmasını yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanvekili Halil Özdemir, süreçlerin bazen tıkandığını söyleyerek, "Bazen süreç tıkanıyor ve yapılacak olan hizmetler yapılmaz duruma geliyor. Bundan dolayı da genel merkezde de siyasette de bunun tek çözümü olağanüstü genel kurullar ve erken seçimler. Kayseri’de de sendikamız 1991 yılından beri hizmet ediyor. Serhat beyle biz de buraya olağanüstü genel kurul ile geldik. O zamanda süreç tıkandı, genel merkez müdahale etti, kongre yapıldı ve biz seçildik. 1994 yılından beri Kayseri’de sendikamızda işçi işveren ilişkisi hiçbir zaman bozulmadı. Belediye başkanlarımızla 30 yıldır bir problem yaşamadık. Sıkıntılı dönemlerimiz oldu, sözleşme dönemlerinde anlaşamadığımız maddeler oldu ama hiçbir zaman bu noktaya gelecek bir sıkıntı yaşamadık. Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye’de CHP’li ve DEM’li belediyeleri gezerseniz Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçelerinin farkını o zaman görebilirsiniz. Burada 30 yıldır hiçbir işçimiz işten atılmadı. 30 yıldır hiçbir hakkımız ödenmemezlik yapılmadı ve her şey gününde ödendi. Birlik, beraberlik ve barız içerisinde çalıştık" dedi.

Serhat Çelik’in listesi kabul edilmedi

Özdemir’in konuşmasının ardından listelerin alınmasına geçildi. Başkan adayı Yavuz Navruz’un listesi kabul edilirken, başkanlıktan istifa etmesinden dolayı üyeliği düşürülen Serhat Çelik’in yeniden seçime giremeyeceği belirtilerek listesi alınmadı. Duruma itiraz eden Çelik, sendikaya yıllardır emek verdiğini söyleyerek, gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada bazı üyelerde duruma tepki gösterirken, polis ekipleri ortamı sakinleştirdi. Başından geçenleri anlatan Çelik, "Her şey göz önünde oldu. Yıllarca çalıştığım, emek verdiğim yerde böyle oldu. "Serhat Çelik Hizmet-İş Sendikasının eşiğine basamaz" diye masalara yumruklarını vuranlara yazıklar olsun. Ben bunu hak etmedim. Kayseri siyasetine, Memduh Büyükkılıç’a yaktığımız meşaleler buradan Edirne’ye gider. Bunların yapılmaması lazım. Kendileri halkın iradesi ile seçildi. İşçinin iradesi ile seçilen şube başkanını görevden aldırmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bugün ben kaybettim ama 4 sene sonra bu memleket çok şey kaybedecek. Bu memlekete yazık olacak" diye konuştu.

Tek liste ile seçime gidilirken, delegeler oy kullanmaya başladı.