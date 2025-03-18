Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (HAK-İŞ) bağlı HİZMET-İŞ Sendikası, işten çıkarılan üyeleri için Altındağ Belediyesi önünde direniş çadırı açarak protesto düzenledi.

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş sendikası tarafından Altındağ Belediyesi’nde haksız, hukuksuz olarak işten çıkarmalar sebep gösterilerek, belediye binası önünde eylem gerçekleştirildi. Belediyenin önünde direniş çadırı kuran işçi ve işçi aileleri ile belediye görevlileri arasında kısa süreli arbedelerin de yaşandığı eylemde, protestoların toplu iş sözleşmesi çalışanların lehine imzalanana kadar devam edeceği belirtildi.

"Üyelerimiz baskı ve tehditle sendikamızdan istifa ettirilmeye başlandı"

Burada bir konuşma gerçekleştiren HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, "31 Mart Yerel Seçimlerinden bugüne Altındağ Belediyesi’nde sular durulmadı; önce üyelerimizin yüzde 30 ücretleri kesildi, yeni dönem sözleşme devam ederken 52 günlük ikramiyeleri 36 güne düşürüldü, 105 lira olan yemek ücreti de 80 liraya düşürüldü, yol ve eğitim ücretleri bordrodan çıkarıldı, HİZMET-İŞ Sendikası olarak bu uygulamaları kabul etmeyince üyelerimiz baskı ve tehditle sendikamızdan istifa ettirilmeye başlandı" açıklamasında bulundu.

"Altındağ Belediyesi ve işçilerin ekmeği, aşı ile oynayan tüm işverenlere sesleniyoruz; işçilerin aşı ile ekmeği ile oynamayın"

Ersoy, tüm hukuki ve yasal yolları kullanarak işçiler işlerini geri alana kadar mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizerek, "Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz, direneceğiz, direne direne kazanacağız. Buradan bir kez daha Altındağ Belediyesi ve işçilerin ekmeği, aşı ile oynayan tüm işverenlere sesleniyoruz. İşçilerin aşı ile ekmeği ile oynamayın, yıllardır ilçe halkına hizmet etmek için çalışan, evine helal rızık götürmekten başka gayesi olmayan bu işçilere derhal işlerini geri verin. Gittiğiniz yol, yol değildir. Yol yakınken bu yanlıştan dönün. Emekçilerin onuru ve ekmeğiyle oynamayın. Bilindik bahanelerin, mesnetsiz yaklaşımların arkasına sığınmadan, haksız ve hukuksuz olarak işten çıkardığınız üyemiz emekçilerini işe geri alın, kıyıma son verin. Adaleti ve iş barışını yeniden tesis edin. Aksi halde duruşumuz, direnişimiz ve hukuki mücadelemiz karşısında yenileceksiniz. İşten çıkarılan üyelerimiz işlerine iade edilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Altındağ Belediyesi emekçilerinin hak ve hukukuna sahip çıkacağız" ifadelerine yer verdi.