Hizmet İş Sendikası ile Alaşehir Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesine ek düzenlenen protokol imzalandı. Düzenlenen ek protokol ile mevcutta bulunan Toplu İş Sözleşmesine tabi çalışanların ücretlerinde iyileştirmelere gidildi.

Hizmet İş Sendikası ile Alaşehir Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesine ek düzenlenen protokol imzalandı. Düzenlenen ek protokol ile mevcutta bulunan Toplu İş Sözleşmesine tabi çalışanların ücretlerinde iyileştirmelere gidildi.

İmza töreni sonrası konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Çalışma arkadaşlarım için mesai saati gözetmeksizin çalışıyoruz. Belediyemizde kadrolu işçi statüsünde çalışan personellerimizi enflasyona ezdirmemek için Hizmet-İş Sendikası ile ek protokol imzalayarak maaşlarında iyileştirme yaptık. İşçi kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat yaptığı açıklamada, "Enflasyonda yaşanan hareketlilik işçi arkadaşlarımızı da derinden etkilemiştir. Bu sebeple süresi devam eden Toplu İş Sözleşmemize ek olarak yaptığımız Ek Protokol ile birlikti emekçi arkadaşlarımıza ücretlerinde iyileştirmeler yaparak destek olduk. Hayırlı olsun” diye konuştu.

İmza töreninde Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Hizmet-İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat ve Şube Başkan Yardımcısı Özlem Akın yer aldı.