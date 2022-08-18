Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası 8. Olağan Genel Kurulu toplantısı İstanbul Esenler’de gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Adıyaman’da mütevazi bir belediyede işçilerin kurdukları bu sendika, bugün Türkiye’nin en büyük sendikası olmuşsa, bunun arkasında yatan gerçek dava bilinciyle yürümektir” dedi.

Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası 8. Olağan Genel Kurulu toplantısı İstanbul Esenler’de gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Adıyaman’da mütevazi bir belediyede işçilerin kurdukları bu sendika, bugün Türkiye’nin en büyük sendikası olmuşsa, bunun arkasında yatan gerçek dava bilinciyle yürümektir” dedi.

Hak - İş’e bağlı Hizmet - İş Sendikası İstanbul 1 no’lu Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Esenler Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurula Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri katıldı. Genel Başkan Mahmut Arslan, geçmişteki çalışmalar, yeni örgütlenme modelleri ve çalışmalar hakkında üyelere bilgilendirmede bulundu.

‘Küçük hesaplar bizim işimiz olamaz’

Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, mücadeleler sonucundan buralara geldiklerini ifade ederek, “İş kolumuzda hala 500 bin emekçi sendikasız, sendikasız demek; toplu sözleşmesiz güvencesiz demek, bu emekçilerimizi de örgütlemek sendikamızın yeni hedeflerindendir. Başta el işçileri, konut kapıcıları, özel temizlik şirketleri olmak üzere; Türkiye’nin her köşesinde yeni örgütlenme model ve çalışmalarını başlattık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 2 bin 500 arkadaşımızı eylem yapmaya ve mücadele etmeye çağırdık sadece biz vardık 7 ay eylemler devam etti, evlerinden ev yerine gelemeyenlerin yol parasını, yemeklerini verdik, faturalarını ödedik, çocuğunu hastaneye götüremeyenlerin hastane masraflarını karşıladık. Yanlarında biz vardık eyleme katılan arkadaşlarımızı işlerine iade ettik. Taşeron mücadelemizi başlattığımız gün hiç kimsenin hayal etmediği bugünleri görüyoruz. Modern zamanların kölesi olarak görülen taşeron işçilerinin sendikalaşması mücadelesinin tek bir amacı var; mazlumların, mağdurların, hakları elinden alınmışların yanında olup örgütleyip mücadeleye dahil etmek hedefimizdir. Adıyaman’da mütevazi bir belediyede işçilerin kurdukları bu sendika, bugün Türkiye’nin en büyük sendikası olmuşsa, bunun arkasında yatan gerçek samimiyet, dürüstlük, ihlas ve dava bilinciyle yürümektir. Bunun başardığımız ölçüde büyümeye gelişmeye devam edeceğiz, kardeşliğimizi, hukukumuzu kaybetmeden, kişisel şahsi yönelimlere girmeden; bundan sonra da aynı istikamette yürütmek zorundayız” ifadelerini kullandı.