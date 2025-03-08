HİZMET-İŞ Sendikası Mardin Şube Başkanı Aziz Adibelli , 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, kadın emekçilerin hakları ve çalışma koşullarına dikkat çekti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Kadınların her alanda eşit ve adil ücret alması gerektiğini vurgulayan Adıbelli, “Kadın emekçilerimizin hak ettikleri koşullara kavuşması için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonumuz, uluslararası sözleşmelerin ülkemizde uygulanması adına önemli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, ILO’nun 190 sayılı sözleşmesinin Türkiye tarafından onaylanmasını istiyoruz. C190, çalışanların işyerinde şiddet ve tacize karşı korunmasını amaçlayan tarihi bir sözleşmedir. HAK-İŞ olarak, bu sözleşmede yer alan hususları toplu iş sözleşmelerimize dahil ettik ve tüm işverenleri bu adımı atmaya davet ediyoruz” dedi.

Ev İşçileri İçin Mücadele Devam Ediyor

Ev işçilerinin çalışma haklarının güvence altına alınması için yürütülen mücadeleye de değinen Aziz Adıbelli, “Ev işlerinde ve bakım sektöründe çalışan binlerce emekçi, iş kanunu kapsamında yer almadıkları için sendikal haklardan yararlanamıyor. HAK-İŞ olarak bu konuda önemli bir adım attık ve bugüne kadar 35 binden fazla ev işçisini örgütledik. Sayının bir milyona yaklaştığı tahmin edilen ev ve bakım işçileri için mücadelemiz sürecek. Nasıl ki taşeron sisteminin kaldırılması için mücadele verdiysek, ev işçilerinin de iş kanunu kapsamına alınması için aynı kararlılıkla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kadın emekçilerin haklarının güvence altına alınması ve çalışma yaşamında daha adil koşullara kavuşmaları için mücadeleye devam edeceklerini belirten Adıbelli, “HİZMET-İŞ olarak, kadın emekçilerimizin sesi olmaya, onların hak ettikleri değeri görmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, tüm kadınlara eşit, adil ve güvenli bir çalışma hayatı diliyoruz” şeklinde konuştu.