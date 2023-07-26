Soma Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şubesi arasında devam eden ek protokol görüşmeleri, atılan imzalarla tamamlandı. Belediye bünyesinde daimi işçi statüsündeki ve Soma Bel. A.Ş. çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmelerine ek protokol yapılarak, enflasyondaki yaşanan dalgalanmanın önüne geçildi.

Soma Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şubesi arasında ek protokol imzalandı. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’un makamında gerçekleşen imza törenine, Belediye Başkan Yardımcıları Temel Korkmaz ve Sabır Tuna, Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat, Şube Başkan Yardımcısı Özlem Akın, işyeri Temsilcileri Ömer Öztürk, Mustafa Aydın, Yağmur İnan, Hasan Çaktı ve İsmail Vatanoğlu yer aldı. Protokol töreninde konuşan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Bugün imzalamış olduğumuz ek protokol ile Soma Belediyesi çalışanlarımızın emeklerine değer katmak adına maaşlarında artışa gittik. Çalışanlarımızın refahı ve iş memnuniyeti bizim için önceliklidir. Topluma daha iyi hizmet sunabilmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kamu hizmetindeki fedakarlıkları için tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat ise yaptığı açıklamada, ”Son dönemde enflasyondaki dalgalanmaların yaşandığı zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlukları hep birlikte aşmak adına, Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanlığı olarak, üyelerimizin haklarını korumak ve refahını artırmak için ek bir protokol imzalama kararı aldık. Ek protokolümüzle, üyelerimizin mali durumunu desteklemeyi ve yaşanan ekonomik dalgalanmalara karşı güvence sağlamayı hedefliyoruz. Bu sebeple başta belediye bakanımız Ali Tulup olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İmzalamış olduğumuz ek protokolümüz hayırlı uğurlu olsun” dedi.