Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede üyeler için tam gün hizmet vermeye başlayan Hizmet-İş Çağrı Merkezi 10 bin çağrı aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede üyeler için tam gün hizmet vermeye başlayan Hizmet-İş Çağrı Merkezi 10 bin çağrı aldı.

Çağrı merkezine gelen çağrılar, deprem bölgesindeki binlerce üyenin sağlık, barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan Hizmet-İş Afet Destek Platformu’na titizlikle ulaştırılıyor.

Çağrılar hızla karşılık buluyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından, deprem bölgesindeki üyeler için tam gün hizmet vermeye başlayan Hizmet-İş Çağrı Merkez, deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat’tan bugüne kadar 10 bin çağrı aldı. Gelen çağrılar depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Osmaniye, Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa’da yaşayan yaklaşık 40 bin üyenin durumlarını öğrenmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan Hizmet-İş Afet Destek Platformu’na ulaştırılıyor.

Deprem bölgesindeki üyelerin ihtiyaçları titizlikle karşılanıyor

Çağrı merkezi ile irtibata geçen deprem bölgesindeki üyelerin bilgileri sisteme kaydediliyor. Kaydedilen veriler doğrultusunda, üyeler ve ailelerinin durumları Hizmet-İş Afet Destek Platformu tarafından titizlikle takip ediliyor. Üyelerin tespit edilen ihtiyaçları, Hizmet-İş Afet Destek Platformu’nun koordinasyonunda Genel Merkez ile şube ve il başkanlıkları tarafından hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor.

Her bir üye ile tek tek ilgileniliyor

Depremden dolayı göç etmek durumunda kalan üyelerle bütün illerde tek tek ilgileniliyor. Barınma ihtiyacı olan üyeler farklı illerde evlere ve otellere yerleştiriliyor, temel ihtiyaç maddelerinden mahrum kalan üyelerin gıda, giyim gibi ihtiyaçları doğru ve hızlı bir şekilde tespit edilerek karşılanıyor, sağlık sorunu olan üyelerin refakatçi eşliğinde hastanelerde tedavileri yaptırılıyor. Depremin vuku bulduğu 6 Şubat’tan bu yana, deprem bölgesindeki binlerce üyenin ihtiyacı hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu. Hizmet-İş Sendikası ayrıca, deprem bölgesindeki 40 bin civarındaki üyesine 100 milyon lira Afet Yardım Desteğinde bulundu. Maddi destekler her bir üyenin hesabına yatırıldı. 25 bini aşkın depremzede üyenin veri girişi sağlandı. Çağrı Merkezi üzerinden Hizmet-İş Afet Destek Platformu’na bugüne kadar 25 bini aşkın depremzede üyenin veri girişi sağlandı. Verilere göre 24 bin 981 üyenin sağlık durumu iyi, 583 üye yaralı, 17 üye ağır yaralı, 12 bin 718 üye ailesi ya da yakınının yanında, 5 bin 482 üyemiz çadırkent ya da konteyner kentte, 702 üye otelde ya da yurtta kalıyor.

Arslan, çağrı merkezini ziyaret ederek bilgi aldı

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kurumsal İletişim Daire Başkanımız Sami Sandal ve Çağrı Merkezi personellerinden gelen çağrılara ilişkin bilgi alan Arslan, “Hak-İş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük bir sorumluluk üstlendi. Çabamız, gayretimiz deprem bölgesindeki üyelerimizin ve milletimizin yaşadığı sorunları asgariye indirmektir. Hizmet-İş Sendikası olarak, bütün gücümüzü seferber ediyor, depremzede her bir üyemize tek tek ulaşarak yaralarını sarmaya devam ediyoruz” dedi.

Emek örgütleri içerisinde ilk ve tek çağrı merkezi olan Hizmet-İş Çağrı Merkezi aracılığıyla kısa zamanda pek çok çağrıya cevap verilerek deprem bölgesindeki üye emekçilerin sorunlarına çözüm üretildiğini belirten Arslan, deprem bölgesindeki üye emekçilerin sorun ve taleplerinin en hızlı şekilde çözülmesi için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.