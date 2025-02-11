Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) Gaziantep 2. Nolu Şube Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yapılan seçimde Başkan Ahmet Hoşaf güven tazeledi.

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) Gaziantep 2. Nolu Şube Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu Gaziantep Gren Park Otel’de gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen Genel Kurulda Ahmet Hoşaf başkanlığında tek liste halinde seçime gidildi.

"2. Olağan Genel Kurulu tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun"

Delegelerden güvenoyu alarak yeniden başkanlığa seçilen Hoşaf, "Hizmet-iş sendikası Gaziantep 2 nolu şube başkanlığı olarak bugün 2. Olağan genel kurulumuzu yapmak üzere, tüm delege ve emekçi ağabey ve arkadaşlarımızla bu salondayız. Hizmet- iş Türkiye’nin en büyük işçi ve emekçi sendikasıdır. Rabbim bizlere güvenen emekçi ve işçi kardeşlerimize bizleri mahcup etmesin. Burada demokrasi ve şölen havasında bir genel kurul gerçekleştirdik. Delege seçimimiz dahil tüm süreçlerde bize üye olan tüm üyelerimize, Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) Gaziantep 2. Nolu Şube Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu hayırlı olsun. Bizden desteğini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Hizmet- iş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.