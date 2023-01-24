Karabük’ün Yenice ilçesinde köylerine hizmet alamayan vatandaşlar duruma tepki göstererek yardım istiyor.

Karabük’ün Yenice ilçesinde köylerine hizmet alamayan vatandaşlar duruma tepki göstererek yardım istiyor.

İlçeye bağlı Yeniköy köyünde yaşanan yol, elektrik, su ve kanalizasyon sorunu köylülerin tepkisini çekti.

Köydeki sorunları incelemek üzere yetkililerin köye geldiğini ifade eden Aktar, sadece yola Mehmet Ali Şahin’in talimatıyla 800 metre kadar mucur attırıldığını belirtti.

Köyün elektrik, su, yol ve kanalizasyon sorunlarının bulunduğunu kaydeden Aktar, “Mahalle muhtarımızın burada yapılması gereken konularla ilgili dilekçeleri elinde ama yapıyoruz, ediyoruz diyorlar. Ne yapılan var ne giden var” ifadelerini kullandı.

Kezban Çatalçam, “Bizim yaşlı vatandaşlarımız var yolda zor yürüyor. Her yere asfalt yapıldı. Ormanlara asfalt yapıldı. Bizim köyümüze asfalt yapılmıyor. İki menfez borusu geldi 4 yıldan beri koydurmak için kepçe bekliyoruz” diye konuştu.